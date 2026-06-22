کاهش توجه واشنگتن به بحران سیاسی اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس به نقل از کردستان واچ، همزمان با تداوم بیش از ۶۰۰ روز بنبست در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، شواهد نشان میدهد که پرونده اختلافات سیاسی اربیل دیگر جایگاه گذشته را در اولویتهای سیاست آمریکا ندارد. این رسانه با استناد به تحولات اخیر و اظهارات مقامهای حزب دموکرات کردستان، معتقد است واشنگتن در شرایط کنونی بیش از آنکه بر میانجیگری میان احزاب اقلیم تمرکز داشته باشد، تقویت دولت مرکزی بغداد را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین حال، تازهترین تلاش حزب دموکرات کردستان برای خروج از بنبست نیز پیشرفت محسوسی به همراه نداشته است. هیأتی از این حزب متشکل از هوشیار زیباری، پیشتیوان صادق و محمود محمد، اعضای دفتر سیاسی حزب، دور جدیدی از رایزنیها را با احزاب سیاسی، به جز اتحادیه میهنی کردستان، آغاز کردهاند؛ مذاکراتی که از آن با عنوان «ابتکار مسعود بارزانی» یاد میشود.
بر اساس این ابتکار، حزب دموکرات قصد دارد ابتدا پارلمان اقلیم را از حالت تعطیلی خارج کند، هیئترئیسه پارلمان را انتخاب کند و سپس روند تشکیل دولت و انتخاب رئیس اقلیم را پیش ببرد؛ رویکردی که پیشتر نیز از سوی مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دموکرات، مطرح شده بود.
منابع نزدیک به حزب دموکرات میگویند اگر اتحادیه میهنی حاضر به مشارکت در این روند نشود، این حزب تلاش خواهد کرد با جلب حمایت سایر احزاب، حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه پارلمان را فراهم کند و روند قانونی تشکیل نهادهای جدید اقلیم را بدون همراهی این حزب ادامه دهد.
در مقابل، اتحادیه میهنی همچنان بر موضع خود مبنی بر «شراکت واقعی در قدرت» پافشاری میکند و اعلام کرده است بدون توافق بر سر نحوه تقسیم اختیارات و مسئولیتها، وارد دولت نخواهد شد.
گزارشها همچنین حاکی است که پیشنهاد جدید حزب دموکرات تفاوت چندانی با پیشنهادهای پیشین ندارد. بر اساس این پیشنهاد، ریاست پارلمان، معاونت نخستوزیری، وزارتخانههای فعلی اتحادیه میهنی و سه وزارتخانهای که پیشتر در اختیار جنبش تغییر (گوران) بود، به اتحادیه میهنی واگذار میشود. در مقابل، حزب دموکرات بر حفظ ریاست اقلیم، نخستوزیری، وزارتخانههای داخله، منابع طبیعی، برق و شهرداریها، همچنین اداره روابط خارجی و هیئت سرمایهگذاری اصرار دارد.
به نوشته کردستان واچ، این پیشنهاد در عمل بازتولید همان فرمولی است که طی بیش از یک سال گذشته نتوانسته اختلافات دو حزب را برطرف کند و از همین رو، امید چندانی به موفقیت دور جدید مذاکرات وجود ندارد.
علاوه بر اختلافات سیاسی، آرایش پارلمان نیز مانع مهمی بر سر راه هرگونه اقدام یکجانبه است. بلوکی متشکل از ۱۲ نماینده از احزاب اتحاد اسلامی کردستان، موضع و جماعت عدالت (کومهڵ) اعلام کردهاند که در اختلاف میان دو حزب اصلی جانب هیچیک را نخواهند گرفت. این وضعیت باعث شده است که دستیابی به اکثریت پایدار در پارلمان، بدون توافق مستقیم میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، بسیار دشوار باشد.
کردستان واچ در ادامه به اظهارات اخیر همێن هەورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات، اشاره میکند که پس از دیدار مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی با تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، اعلام کرد موضوع تشکیل کابینه اقلیم تنها بخش کوچکی از گفتوگوهای دو طرف را به خود اختصاص داده است.
به اعتقاد این رسانه، همین موضوع میتواند نشانهای از تغییر اولویتهای واشنگتن باشد. برخلاف سالهای گذشته که آمریکا نقش فعالی در نزدیک کردن دو حزب اصلی اقلیم ایفا میکرد، اکنون به نظر میرسد دولت آمریکا تمایل چندانی برای صرف سرمایه سیاسی در حل اختلافات داخلی اربیل ندارد و تمرکز خود را بر تقویت دولت مرکزی عراق و پیشبرد سیاستهای منطقهای از طریق بغداد معطوف کرده است.
در چنین شرایطی، تا زمانی که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر تقسیم قدرت به توافق نرسند، چشمانداز تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان همچنان مبهم خواهد بود و ابتکارهای سیاسی جدید نیز احتمالاً سرنوشتی مشابه تلاشهای پیشین پیدا خواهند کرد.
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