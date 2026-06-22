اتحادیه میهنی کردستان بر تشکیل دولت اقلیم بر پایه «مشارکت واقعی» تأکید کرد

بە گزارش کردپرس کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در یک نشست خبری با اشاره به روند گفت‌وگوهای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم، اظهار داشت که این حزب بر حقوق مردم کردستان و اصلاح روند حکمرانی در اقلیم تأکید دارد و در این زمینه از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین از برنامه اتحادیه میهنی برای امضای توافق‌نامه‌ای با جنبش نسل نو در ابتدای ماه آینده خبر داد و افزود که این حزب خواهان تسریع در تشکیل دولت اقلیم بر پایه مشارکت واقعی است. به گفته وی، مسئولیت تأخیر در روند تشکیل کابینه بر عهده طرف مقابل مذاکرات است.

سخنگوی اتحادیه میهنی در بخش دیگری از سخنان خود بر تداوم گفت‌وگوها میان طرف‌های سیاسی تأکید کرد و گفت درهای مذاکره همچنان باز است و مسائل سیاسی باید از مسیر گفت‌وگو و تفاهم حل‌وفصل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان نیز در نشستی به ریاست بافل طالبانی، رئیس این حزب، آخرین وضعیت مذاکرات تشکیل دولت اقلیم را بررسی کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از این نشست، اعضای شورای رهبری اتحادیه میهنی با اتفاق آرا بر ادامه مذاکرات بدون عقب‌نشینی از مطالبات خود تأکید کرده‌اند. در این نشست اعلام شد که با توجه به توازن کرسی‌های دو حزب اصلی در پارلمان اقلیم، اتحادیه میهنی خواستار مشارکت برابر در ساختار دولت و نهادهای اقلیم است.

بافل طالبانی در این نشست دو گزینه پیش‌روی حزب خود را تشریح کرد؛ نخست پذیرش شروط و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی حزب دموکرات کردستان و دوم ادامه مذاکرات با تکیه بر وزن سیاسی و پارلمانی اتحادیه میهنی و تأکید بر دستیابی به مشارکت مورد نظر این حزب در دولت آینده.

در پایان نشست شورای رهبری، اعضا با رأی قاطع بر ادامه مذاکرات و پیگیری مطالبات اتحادیه میهنی در چارچوب گفت‌وگوهای سیاسی تأکید کردند.

مذاکرات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان طی ماه‌های اخیر بر سر نحوه تقسیم مسئولیت‌ها و ساختار کابینه جدید دولت اقلیم ادامه داشته و تاکنون به توافق نهایی برای تشکیل دولت منجر نشده است.