تکمیل ۴ کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلا

به گزارش کردپرس، محمد شفیعی اظهار کرد: چهار کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلاتکمیل و زیر بار ترافیکی رفته است و پنج کیلومتر باقی مانده که بنابر تعهد پیمانکار، تا پیش از آغاز عملیات اربعین حسینی زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی با بیان اینکه هیچ گونه نقطه حادثه خیزی در مسیر خسروی وجود ندارد، افزود: مسیر جاده ای مرز خسروی برخلاف دیگر مرزها که دارای پیچ و خم است، یک مسیر روان، ایمن و بدون ترافیک است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین در پایان گفت: مسیر جاده ای خسروی تازه تأسیس و بدون مشکل است که از زائران اربعین حسینی دعوت می‌کنیم برای سفری روان، ایمن و بدون ترافیک، مرز خسروی را انتخاب کنند.