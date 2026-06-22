۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۱

تکمیل ۴ کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلا

تکمیل ۴ کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلا

سرویس کرمانشاه _ سرویس کرمانشاه _ فرماندار قصرشیرین گفت: ۴ کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلا تکمیل و زیر بار ترافیکی رفته است و ۵ کیلومتر باقی مانده تا پیش از آغاز عملیات اربعین حسینی زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

 به گزارش کردپرس، محمد شفیعی اظهار کرد: چهار کیلومتر از قطعه ۹ بزرگراه کربلاتکمیل و زیر بار ترافیکی رفته است و پنج کیلومتر باقی مانده که بنابر تعهد پیمانکار، تا پیش از آغاز عملیات اربعین حسینی زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی با بیان اینکه هیچ گونه نقطه حادثه خیزی در مسیر خسروی وجود ندارد، افزود: مسیر جاده ای مرز خسروی برخلاف دیگر مرزها که دارای پیچ و خم است، یک مسیر روان، ایمن و بدون ترافیک است.

 فرماندار شهرستان قصرشیرین در پایان گفت: مسیر جاده ای خسروی تازه تأسیس و بدون مشکل است که از زائران اربعین حسینی دعوت می‌کنیم برای سفری روان، ایمن و بدون ترافیک، مرز خسروی را انتخاب کنند.

کد مطلب 2796567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha