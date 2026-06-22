بر اساس نامه‌ای رسمی از سوی وزارت داخله دولت اقلیم کردستان، دستور بازداشت احمد نجم، رئیس هیئت‌مدیره کانال ۸ و بژار دباغ، مجری این شبکه صادر شده است.

طبق این دستور که به امضای ریبر احمد، وزیر اقلیم کردستان رسیده، اقدام یادشده بر اساس ماده ۲ قانون سوءاستفاده از تلفن همراه انجام شده است.

کانال ۸ اعلام کرد این نامه رسمی در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۶ صادر شده و شماره ۱۳۱۷۵ به آن اختصاص یافته است.

در ادامه نیز این دستور از سوی اداره کل پلیس اقلیم کردستان به تمامی مدیریت‌های عمومی نیروهای امنیت داخلی، استان‌ها و ادارات مستقل ابلاغ شده است.

در متن این دستور آمده است که «احمد نجمدین ابراهیم طالبانی» رئیس هیئت‌مدیره کانال ۸ و «بژار علی انور افراسیاب دباغ» مجری این شبکه، بر اساس ماده دوم قانون سوءاستفاده از تلفن همراه بازداشت شوند.

بر اساس مفاد این دستور، پس از اجرای حکم، این دو نفر باید برای طی مراحل قانونی به دادگاه تحقیق اربیل تحویل داده شوند.

کانال ۸ این اقدام را از طریق انتشار متن نامه رسمی وزارت داخلە رسانه‌ای کرده است.