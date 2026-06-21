به گزارش کرد پرس، فیلم کوتاه «خوادا» داستان مردی میانسال را روایت میکند که پس از درگذشت مادرش، در مسیر تدفین او با چالشهایی درونی و بیرونی مواجه میشود؛ چالشهایی که در نهایت به بازخوانی پیوند عمیق عاطفی میان فرزند و مادر میانجامد. این اثر با نگاهی انسانی و احساسی، ادای احترامی به جایگاه والای مادر و نقش بیبدیل او در زندگی انسان است.
پخش بینالمللی این فیلم بر عهده سولماز اعتماد است و سازندگان امیدوارند «خوادا» بتواند همچون دیگر آثار مستقل سینمای ایران، در جشنوارههای معتبر جهانی مورد توجه مخاطبان و داوران قرار گیرد.
افشین خدری، زاهد زندی، دنیا کرمویسه و مازیار احمدی بازیگران اصلی این فیلم کوتاه هستند. همچنین آزاد زندکریمی به عنوان مدیر فیلمبرداری، فرید یاری مدیر تولید و تدوینگر، پژمان راژ مدیر صدابرداری، شاهو احمدی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، رعنا خالدی طراح گریم، مهدی جواهریزاده صداگذار و طراح صدا و اردوان میرانی و آرتین حامدی آهنگسازان این اثر را همراهی کردهاند.
در بخشهای دیگر تولید نیز نگین حیدری مسئول اصلاح رنگ، امیر حیدریان عکاس و فیلمبردار پشت صحنه، ریبوار چراغی طراح پوستر و اشکان ویسی و شاهو احمدی مسئول جلوههای ویژه بصری بودهاند. مدیریت روابط عمومی پروژه را نیز فرید یاری بر عهده داشته است. تهیهکنندگی «خوادا» را شهاب ناصری و احمد گلزاریان انجام دادهاند.
شهاب ناصری پیش از این نیز با فیلم کوتاه «لوران» در عرصه بینالمللی حضور موفقی داشته و توانسته جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم حقوق بشری فلسطین را کسب کند. اکنون «خوادا» تازهترین تجربه سینمایی اوست که با محوریت مفاهیم انسانی، خانواده و احترام به مادر، مسیر حضور در جشنوارههای جهانی را آغاز کرده است.
نظر شما