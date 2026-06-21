به گزارش کردپرس، چومان محمد در گفت‌وگویی با «پنجره» با اشاره به سفر اخیر تام باراک به عراق و اقلیم کردستان گفت: زمانی که فرستاده آمریکا به بغداد سفر کرد، تنها با مقام‌ها و نهادهای رسمی و دارای جایگاه قانونی دیدار داشت، اما در اقلیم کردستان به دلیل پراکندگی و اختلاف میان جریان‌های سیاسی، ناچار شد چندین نشست جداگانه با رهبران کرد برگزار کند.

او این تفاوت در شیوه تعامل را نشانه‌ای از نبود انسجام سیاسی دانست و تأکید کرد که در هیچ مرحله‌ای به اندازه وضعیت کنونی، اقلیم کردستان به نزدیکی دیدگاه‌ها و شکل‌گیری یک چارچوب مشترک سیاسی نیاز نداشته است.

این کارشناس حقوقی همچنین با انتقاد از نحوه مدیریت برخی پرونده‌های داخلی گفت اختلافات عمیق و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعاتی مانند نیروهای پیشمرگه، گمرک، مسائل مالی و بودجه، موانع جدی در برابر اقلیم ایجاد کرده است.

به گفته او، در شرایط پیچیده کنونی منطقه و معادلات بین‌المللی، مهم‌ترین ابزار قدرت کردها ایجاد هماهنگی داخلی و حرکت بر پایه موضعی مشترک است.

چومان محمد در پایان هشدار داد که ادامه وضعیت فعلی و تداوم رقابت‌ها و اختلافات سیاسی، می‌تواند به‌تدریج جایگاه و تأثیرگذاری اقلیم کردستان را در سطوح مختلف تضعیف کند.