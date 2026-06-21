تاریخ سازی بازیکن کردتبار آلمان در جام جهانی

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه نشنال، دنیز اونداو، مهاجم ۲۹ ساله کردتبار و ایزدی تیم ملی آلمان، با به ثمر رساندن دو گل پس از ورود از روی نیمکت، پیروزی ۲ بر یک ژرمن‌ها برابر ساحل عاج را رقم زد و تیمش را به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند. اونداف که ریشه خانوادگی او به روستای کردنشین در ترکیه بازمی‌گردد، اکنون با سه گل و دو پاس گل، بدون حضور در ترکیب اصلی، یکی از ستاره‌های بزرگ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

دنیز اونداو، مهاجم کردتبار و ایزدی تیم ملی آلمان، شنبه شب به ستاره دیدار آلمان و ساحل عاج در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شد و با دو گل دیرهنگام، شکست را به پیروزی ۲ بر یک برای شاگردان یولیان ناگلزمان تبدیل کرد.

آلمان که در نخستین دیدار خود کوراسائو را با نتیجه ۷ بر یک شکست داده بود، در ورزشگاه تورنتو تا دقیقه ۶۸ با گل فرانک کسیه از ساحل عاج عقب بود. اما تغییرات ناگلزمان نتیجه داد و اونداو که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، ابتدا گل تساوی را روی پاس نادیم امیری به ثمر رساند و سپس در وقت‌های تلف‌شده گل پیروزی‌بخش آلمان را وارد دروازه حریف کرد.

این مهاجم ۲۹ ساله با سه گل و دو پاس گل، آن هم بدون حتی یک بار حضور در ترکیب اصلی، به یکی از مؤثرترین بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

ناگلزمان پس از مسابقه درباره اونداو گفت: «او می‌تواند در بازی بعدی از ابتدا به میدان برود. هر بازیکنی دوست دارد در ترکیب اصلی باشد، اما فکر می‌کنم اکنون هم از شرایطش راضی است.»

اونداو نیز پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن مسابقه اظهار داشت: «احساس فوق‌العاده‌ای است. گرفتن این جایزه برای من ارزش زیادی دارد، اما مهم‌تر از همه این است که تیم برنده شد و به مرحله بعد صعود کرد.»

از خانواده‌ای کردتبار و ایزدی تا تیم ملی آلمان

اونداو در شهر آخیم در نزدیکی برمن به دنیا آمد، اما والدین او از کردهای ایزدی روستای ایشیکلی در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه هستند. او نخستین فوتبالیست با پیشینه ایزدی است که در یک تورنمنت بزرگ، پیراهن تیم ملی آلمان را بر تن می‌کند.

مسیر فوتبالی او نیز آسان نبود. آکادمی وردربرمن در ۱۴ سالگی او را به دلیل جثه کوچک کنار گذاشت؛ اتفاقی که به گفته خودش «قلبش را شکست». اونداو در ۱۷ سالگی برای ادامه فوتبال به دسته چهارم آلمان رفت و همزمان روزانه هشت ساعت در یک کارخانه با دستگاه برش لیزری کار می‌کرد تا هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند.

او بعدها با انتقال به باشگاه یونیون سن‌ژیلواز بلژیک درخشید، سپس راهی برایتون انگلیس شد و پس از یک دوره نه‌چندان موفق، با انتقال به اشتوتگارت توانست دوباره اوج بگیرد. اونداو فصل گذشته با ۱۹ گل در بوندس‌لیگا، سهم مهمی در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا برای اشتوتگارت داشت و همین عملکرد، جایگاه او را در فهرست نهایی آلمان برای جام جهانی تثبیت کرد.

درخشش این مهاجم کردتبار اکنون او را به یکی از چهره‌های اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ و نمادی از موفقیت بازیکنی تبدیل کرده است که مسیرش از کارگری در کارخانه آغاز شد و به ستاره شدن در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان رسید.