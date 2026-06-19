به گزارش کردپرس، یک هیئت بلندپایه حزب دمکرات کردستان به ریاست هوشیار زیباری، سلسله نشست‌های سیاسی غیرعلنی با اتحاد اسلامی کردستان، جماعت عدالت کردستان و جنبش تغییر برگزار کرده و همزمان خواستار برگزاری نشست با جریان موضع میهنی نیز شده است.

بر اساس گزارش رسانه تحلیلی_خبری پنجره، محور اصلی این دیدارها تلاش برای برگزاری نشستی فراگیر میان همه احزاب سیاسی اقلیم کردستان، بررسی راهکارهای فعال‌سازی دوباره پارلمان کردستان و فراهم کردن زمینه تشکیل کابینه جدید دولت بوده است.

همچنین در این نشست‌ها درباره یافتن راهی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی موجود گفت‌وگو شده است.

حاضران در این نشست‌ها معتقدند در رویکرد حزب دمکرات تغییراتی مشاهده شده که مورد توجه طرف‌های شرکت‌کننده قرار گرفته است.

به گفته منابع، نکته قابل توجه برای اتحاد اسلامی، جماعت عدالت و جنبش تغییر این بوده که هیئت حزب دمکرات هیچ اشاره‌ای به سناریوی انحلال پارلمان یا برگزاری انتخابات زودهنگام نکرده و در مقابل، تمرکز خود را بر سازوکار تشکیل کابینه جدید و حل بحران کنونی قرار داده است.