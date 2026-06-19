کردپرس

روزنامه لبنانی «النهار» گزارش داد، دیدارهای تام باراک در بغداد با فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق و علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، تنها به گفت‌وگو درباره همکاری‌های دوجانبه یا تحولات منطقه محدود نبوده، بلکه به‌صورت مستقیم و تعیین‌کننده مجموعه‌ای از موضوعات را مطرح کرده که دولت آمریکا آن‌ها را برای تداوم حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی از عراق، اساسی می‌داند.

در صدر این موضوعات، پرونده جمع‌آوری سلاح در انحصار دولت و انحلال گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی امنیتی قرار داشته؛ به‌ویژه گروه‌های عراقی که به موشک، پهپاد و تسلیحات سنگین مجهز هستند.

این منابع اشاره کرده‌اند که باراک در جریان این نشست‌ها تأکید کرده اقدامات دولت عراق در زمینه کنترل سلاح باید واقعی و ملموس باشد، نه صرفاً اقدامی نمادین یا رسانه‌ای. همچنین بر ضرورت انحلال همه گروه‌های مسلح بدون استثنا و سلب توانایی‌های نظامی سنگین آن‌ها تأکید شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از این گروه‌ها از جمله گردان‌های حزب‌الله و النجباء، با تلاش‌های دولت برای ساماندهی سلاح و محدود کردن آن در اختیار نهادهای رسمی مخالفت کرده‌اند.

این روزنامه می‌افزاید پیام‌های آمریکا تنها به حوزه امنیت محدود نبوده، بلکه پرونده‌های فساد مالی و اداری را نیز دربر گرفته است؛ موضوعی که واشنگتن آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف دولت عراق و هدررفت منابع مالی کشور می‌داند.

بر اساس این گزارش، فرستاده آمریکا خواستار بازگشایی پرونده‌های بزرگ فساد و انجام تحقیقات درباره شخصیت‌های دخیل در آن‌ها، بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی یا وابستگی حزبی‌شان شده و به‌طور مشخص بر رسیدگی به پرونده «چهره‌های ارشد» تأکید کرده است.

همچنین درخواست شده نظارت بر بخش بانکی و گذرگاه‌های مرزی تشدید شود تا از قاچاق، پول‌شویی و انتقال غیرقانونی دارایی‌ها جلوگیری شود؛ مسائلی که طی سال‌های گذشته نگرانی‌های بیشتری در سطح آمریکا و جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است