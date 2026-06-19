تامین آب شرب پایدار برای ۱۹ روستای بخش فیروزآباد

به گزارش کردپرس؛ در این آیین که با حضور دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس، مهندس رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، سردار ریحانی فرمانده سپاه استان، فرماندار کرمانشاه و مدیرکل آبفای استان در روستای قاپقِوی برگزار شد به ۱۹ روستای بخش فیروزآباد با ۴۲۰۰ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۵۵ میلیارد تومان در قالب مجتمع امام علی(ع) یک از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه آبرسانی پایدار انجام شد.

در این طرح با حفر یک حلقه چاه، ۱۰۵ کیلومتر خط لوله و شبکه توزیع، ۲۱ باب مخزن به حجم ۱۱۵۰ مترمکعب و ۵ ایستگاه پمپاژ به روستاهای بخش فیروزآباد آبرسانی شده است.

پیش از اجرای این طرح تأمین آب ساکنان ۱۹ روستای دهستان جلالوند در بخش فیروزآباد با تانکرهای سیار آبرسانی انجام می‌شد.