گردشگران مفقود شده دریاچه ارومیه پیدا شدند

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره بیان کرد: ساعت ۷:۰۸ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه گزارشی مبنی بر مفقودی ۲ گردشگر در دریاچه ارومیه اعلام شد.
او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته محبوبی؛ نجاتگران هلال احمر پس از ۶ ساعت عملیات جستوجو و پایش منطقه، موفق به یافتن ۲ گردشگر مفقود شده شدند و آنان را در صحت و سلامت کامل به منطقهای امن انتقال دادند.
سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات ۲ گردشگر مفقود شده در دریاچه ارومیه پس از ۶ ساعت عملیات جستوجو خبر داد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره بیان کرد: ساعت ۷:۰۸ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه گزارشی مبنی بر مفقودی ۲ گردشگر در دریاچه ارومیه اعلام شد.
کد مطلب 2796466
نظر شما