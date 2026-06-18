۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸

گردشگران مفقود شده دریاچه ارومیه پیدا شدند

گردشگران مفقود شده دریاچه ارومیه پیدا شدند

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات ۲ گردشگر مفقود شده در دریاچه ارومیه پس از ۶ ساعت عملیات جست‌وجو خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره بیان کرد: ساعت ۷:۰۸ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه گزارشی مبنی بر مفقودی ۲ گردشگر در دریاچه ارومیه اعلام شد.

او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته محبوبی؛ نجاتگران هلال احمر پس از ۶ ساعت عملیات جست‌وجو و پایش منطقه، موفق به یافتن ۲ گردشگر مفقود شده شدند و آنان را در صحت و سلامت کامل به منطقه‌ای امن انتقال دادند.



 

کد مطلب 2796466

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