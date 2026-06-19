به گزارش کردپرس، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، اعلام کرد تلاش بی‌وقفه هشت‌روزه برای یافتن پیکر «رقیه» در منطقه گردشگری «احمد آوا»، داستانی واقعی از انسانیت را به تصویر کشید.

او در پیامی تأکید کرد تلاش نیروهای امنیتی، تیم‌های دفاع مدنی و صدها داوطلب از مردم حلبچه در جست‌وجوی پیکر این کودک غرق‌شده، بازتابی از والاترین مفاهیم همبستگی، همدلی و مسئولیت‌پذیری انسانی بوده است.

حکیم ضمن قدردانی و ادای احترام به این اقدام انسان‌دوستانه، افزود این روحیه جوانمردی به‌عنوان گواهی ماندگار از اصالت و وفاداری این مردم در روزهای دشوار باقی خواهد ماند.