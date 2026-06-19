۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹

نماینده ویژه ترامپ: گزارش‌های مربوط به ارسال سلاح به کردها اصلاح می‌شود

نماینده ویژه ترامپ: گزارش‌های مربوط به ارسال سلاح به کردها اصلاح می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده ویژه ترامپ در دیدار با مسئولان اقلیم کردستان تأکید کرده ارزیابی تازه و دقیقی درباره ادعاهای مربوط به تحویل سلاح به کردها تهیه و به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه خواهد شد و از مقامات اقلیم خواسته نگران این موضوع نباشند.

کردپرس

شبکه خبری روداو گزارش داد که تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در دیدار با مقامات اقلیم کردستان عراق تأکید کرده که «اطلاعات نادرست» درباره سلاح‌هایی که گفته میشود به کردها تحویل داده شده، به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه شده است.

به گفته باراک، «واشنگتن در حال بررسی و اصلاح این گزارش‌هاست و یک ارزیابی کامل و دقیق درباره این موضوع به دونالد ترامپ ارائه خواهد شد».

باراک همچنین از مقامات اقلیم کردستان خواسته است نسبت به این گزارش‌ها «نگران نباشند» و اطمینان داده که این مسئله از طریق «ارائه اطلاعات دقیق‌تر و تصحیح گزارش‌های موجود پیگیری و برطرف» خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح میشە که هم دولت اقلیم کردستان عراق و هم احزاب کرد مخالف ایران بارها دریافت هرگونه سلاح را رد کرده بودند.

کد مطلب 2796489

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