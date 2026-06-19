اعتراض دمشق به سفر هماهنگ نشده مظلوم کوبانی به اروپا

به گزارش کردپرس،یک دیپلمات سوری اعلام کرد سفرهای اخیر مظلوم عبدی (کوبانی)، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، به چند کشور اروپایی بدون هماهنگی یا کسب مجوز قبلی از وزارت امور خارجه سوریه انجام شده است.

این دیپلمات، که نامش فاش نشده، به سیریا نو گفت عبدی هیچ سمت رسمی یا اختیار قانونی برای انجام فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک از جانب دولت سوریه ندارد و افزود استقبال برخی طرف‌های بین‌المللی از او، «نقض عرف‌های دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی سوریه» به شمار می‌رود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مظلوم عبدی در چارچوب یک سفر اروپایی، روز پنج‌شنبه با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد. در این نشست، الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز حضور داشت. محور این گفت‌وگوها روند اجرای توافق ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک با دولت دمشق، تحولات سیاسی سوریه و آینده حقوق کردها عنوان شده است.

همچنین برخی منابع از ادامه این سفر دیپلماتیک و حضور مظلوم عبدی و الهام احمد در هلند و بلژیک خبر داده‌اند، هرچند جزئیات دیدارهای احتمالی آن‌ها در این دو کشور هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

موضع‌گیری این دیپلمات سوری در شرایطی بیان می‌شود که سفرهای اروپایی رهبران SDF با هدف جلب حمایت کشورهای اروپایی از اجرای توافق با دمشق و تضمین حقوق کردها انجام شده است. اظهارات اخیر دمشق می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی دولت سوریه نسبت به تحرکات مستقل دیپلماتیک رهبران اداره خودگردان و افزایش اختلافات بر سر نحوه اجرای توافق ادغام باشد.