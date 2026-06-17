۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴

مدیر کل راه و شهرسازی:

پهنه‌های فرونشستی در ۱۴ نقطه آذربایجان‌غربی شناسایی شدند

پهنه‌های فرونشستی در ۱۴ نقطه آذربایجان‌غربی شناسایی شدند

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: به جهت اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در پروژه‌های راه و شهرسازی و توسعه اماکن شهری و روستایی زون بندی فرونشست زمین در ۱۴ پهنه استان مطالعه و شناسایی شده است.

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی که با حضور مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به موقعیت و توپوگرافی آذربایجان‌غربی موضوعات شناسایی حریم گسل‌های استان، فرونشست و فرو ریزش در ۱۴ پهنه استان، ارتقا شبکه شتابنگاری استان و مانیتورینگ آنها در کانون توجه قرار دارد.

او ادامه داد: در بخش اجرای طرح‌های مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
 
 مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمان‌ها در مقررات ساختمان است.

 آرامون گفت: شناسایی ساختمان‌های بلند و ناایمن از دیگر مواردی است که مورد تاکید هستند و در همین راستا طی یک سال گذشته یک هزار و ۱۳۲ پروژه ساختمانی مورد نظارت عالیه ساخت و ساز قرار گرفته است.

او تاکید کرد: دستگاه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی با تعامل و همپوشانی در راستای توسعه خدمات و زیرساخت‌های لازم تلاش می‌کنند و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.

کد مطلب 2796439

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