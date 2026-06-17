به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه کمیته مدیریت بحران راه و شهرسازی که با حضور مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به موقعیت و توپوگرافی آذربایجان‌غربی موضوعات شناسایی حریم گسل‌های استان، فرونشست و فرو ریزش در ۱۴ پهنه استان، ارتقا شبکه شتابنگاری استان و مانیتورینگ آنها در کانون توجه قرار دارد.

او ادامه داد: در بخش اجرای طرح‌های مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.



مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمان‌ها در مقررات ساختمان است.

آرامون گفت: شناسایی ساختمان‌های بلند و ناایمن از دیگر مواردی است که مورد تاکید هستند و در همین راستا طی یک سال گذشته یک هزار و ۱۳۲ پروژه ساختمانی مورد نظارت عالیه ساخت و ساز قرار گرفته است.

او تاکید کرد: دستگاه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی با تعامل و همپوشانی در راستای توسعه خدمات و زیرساخت‌های لازم تلاش می‌کنند و این روند باید بیش از پیش تقویت شود.