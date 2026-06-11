چهارمین مورد فرونشست در پروژه جنجالی کمربندی سد مهاباد!

به گزارش کردپرس، صبح امروز ٢١ خرداد ماه ١٤٠٥ دیواره پل روگذر کمربندی سد مهاباد فرو ریخت و خسارت فراوانی به بار آورد و البته شانس با مردم یار بود که در ساعات شلوغی و ترافیک این اتفاق رخ نداد و گرنه مشخص نبود چه بر سر مردم و خودروهای عبوری می آمد.

سال گذشته نیز مسیر پیاده راه پل کمربندی سد مهاباد به آزادگان در پی بارش های بهاره دو روز اول سال جدید فرونشسته بود!

البته مورد سال گذشته در ٢ فروردین ١٤٠٤ سومین حالت فرو نشست در این پروژه عمرانی مهم شهرداری و شورا دور ششم مهاباد بود و که با مورد اخیر امروز تعداد فرونشست ها و ریزشها در پروژه عمرانی مذکور به چهار مورد رسید و سوال اینجاست آیا با این وضعیت لازم نیست کارشناسان بازرسی، استانداردسازی این پروژه را زیر ذرەبین بازبینی کنند؟!

عجیب تر آنکه مورد اول فرونشست ٩ دی ماه ١٤٠٢ در آسفالت جاده کمربندی سد مهاباد به منطقه آزادگان تنها ٢ ماه پس از افتتاح رخ داد و یک سال بعد هم در ٢١ تیر ماه ١٤٠٢ پیادەراە پل این کمربندی در مسیر منتهی به منطقه آزادگان دچار نشست شد و اکنون هم نوبت به دیواره روگذر رسید.

احداث این کمربندی علاوه بر ۲ باند آسفالت شامل یک روگذر و یک میدان است که با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی شهر از جاده سد در روزهای تعطیل ساخته شده است، نه تنها چندان از بار ترافیکی نکاسته بلکه فرونشست آن تنها دو ماه پس از بهره برداری و فرونشست و ریزش های پی در پی این پروژه که تنها ٣ سال و نیم از افتتاح آن می گذرد جای تعجب دارد و اما و اگرهای زیادی را در کیفیت کار عمرانی آن شکل می دهد.

سوال می شود که؛ آیا واحد بازرسی و یا کمیته نظارت شورای فنی در جریان ساخت این پروژه به صورت مداوم از پروژه‌ بازدید کرده است؟ آیا کیفیت در این پروژه عمرانی مهم فدای کمیت شده است؟

اینها سوالاتی که با هر بار ایجاد نقص در پروژه ایی که هنوز ٥ سال نشده است! در اذهان شکل می گیرد و لذا مسئولان مربوطه برای کاستن خطرات احتمالی و حفظ جان و مال مردم نسبت به ایمنی چنین پروژه هایی حساس تر و مسئولانه تر عمل کنند.

به گزارش کردپرس، احداث کمربندی تاج سد مهاباد به آزادگان به طول ۳.۲ کیلومتر در ۲ باند ۱.۶ کیلومتری یکی از پروژهای مهم شهردار و شورای اسلامی دور ششم شهر مهاباد بود که ٢٦ مهر ماه سال ١٤٠٢ به بهره برداری رسید و زیر بار ترافیک رفت.