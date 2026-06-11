تنگه هرمز بسته شد

به گزارش کرد پرس، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه ای با اعلام خبر بالا افزود: از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.

‌این بیانیه می افزاید: در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.

‌قرارگاه خاتم الانبیا در پایان خاطرنشان کرد که ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می‌شود.