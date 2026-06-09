انتصاب «محمد شوقی» رئیس مشترک هیئت اقتصاد مدیریت خودگردان به عنوان مدیر بازرگانی داخلی حسکه

به گزارش کردپرس، در چارچوب اجرای مفاد توافقنامه ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF)، محمد شوقی محمد، رئیس مشترک هیئت اقتصاد و کشاورزی مدیریت خودگردان، به سمت مدیر اداره بازرگانی داخلی و حمایت از مصرفکنندگان استان حسکه منصوب شد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، این انتصاب روز ۸ ژوئن ۲۰۲۶ و در راستای اجرای بندهای توافقنامه مذکور انجام شد. محمد شوقی محمد دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه دمشق است و در طول فعالیتهای علمی خود در دانشگاه دمشق، دانشگاه آزاد سوریه و دانشگاه آزاد قرطبه در شهر قامشلو به تدریس پرداخته است.
وی پیش از این به عنوان رئیس بخش مطالعات راهبردی در مرکز مطالعات فرات فعالیت میکرد و مسئولیت نظارت بر پژوهشهای مرتبط با توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی را بر عهده داشت.
محمد شوقی محمد از اواخر سال ۲۰۲۲ نیز ریاست مشترک هیئت اقتصاد و کشاورزی مدیریت خودگردان را بر عهده گرفته بود و در این مدت نقش فعالی در مدیریت پروندههای اقتصادی و کشاورزی مناطق تحت مدیریت خودگردان ایفا کرده است.
این انتصاب در چارچوب روند اجرای توافقهای اخیر و تقویت ساختارهای اداری در استان حسکه صورت گرفته است.
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