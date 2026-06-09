۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶

انتصاب «محمد شوقی» رئیس مشترک هیئت اقتصاد مدیریت خودگردان به عنوان مدیر بازرگانی داخلی حسکه

انتصاب «محمد شوقی» رئیس مشترک هیئت اقتصاد مدیریت خودگردان به عنوان مدیر بازرگانی داخلی حسکه

سرویس سوریه - در ادامه اجرای توافق‌نامه ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و SDF، «محمد شوقی محمد» رئیس مشترک هیئت اقتصاد و کشاورزی مدیریت خودگردان، به سمت مدیر اداره بازرگانی داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان استان حسکه منصوب شد.

به گزارش کردپرس، در چارچوب اجرای مفاد توافق‌نامه ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF)، محمد شوقی محمد، رئیس مشترک هیئت اقتصاد و کشاورزی مدیریت خودگردان، به سمت مدیر اداره بازرگانی داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان استان حسکه منصوب شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این انتصاب روز ۸ ژوئن ۲۰۲۶ و در راستای اجرای بندهای توافق‌نامه مذکور انجام شد. محمد شوقی محمد دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه دمشق است و در طول فعالیت‌های علمی خود در دانشگاه دمشق، دانشگاه آزاد سوریه و دانشگاه آزاد قرطبه در شهر قامشلو به تدریس پرداخته است.

وی پیش از این به عنوان رئیس بخش مطالعات راهبردی در مرکز مطالعات فرات فعالیت می‌کرد و مسئولیت نظارت بر پژوهش‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی را بر عهده داشت.

محمد شوقی محمد از اواخر سال ۲۰۲۲ نیز ریاست مشترک هیئت اقتصاد و کشاورزی مدیریت خودگردان را بر عهده گرفته بود و در این مدت نقش فعالی در مدیریت پرونده‌های اقتصادی و کشاورزی مناطق تحت مدیریت خودگردان ایفا کرده است.

این انتصاب در چارچوب روند اجرای توافق‌های اخیر و تقویت ساختارهای اداری در استان حسکه صورت گرفته است.

انتصاب «محمد شوقی» رئیس مشترک هیئت اقتصاد مدیریت خودگردان به عنوان مدیر بازرگانی داخلی حسکه

کد مطلب 2796185

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