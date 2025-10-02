داعشی ها یک نفر را در آنکارا به قتل رسانده و جسد را کیلومترها دورتر در مرسین دفن کردند!

به گزارش کردپرس، در روزهای اخیر ماجرایی تکان‌دهنده که ردّ آن از پاریس تا ادلب امتداد دارد، افکار عمومی ترکیه را شوکه کرده است. بن علی اصلان، راننده ۶۵ ساله سرویس مسافربری در آنکارا، توسط یک خانواده ۱۴ نفره عضو داعش ربوده و به قتل رسید. جسد او چند روز بعد در جنگل‌های تاروس مرسین کشف شد. با عملیات مشترک ترکیه و سوریه در منطقه ادلب-آتمه، بخشی از عاملان این جنایت کشته و برخی دستگیر شدند. حالا برای نخستین بار تصاویر محل دفن او منتشر شده و جزئیات هولناک ماجرا آشکار شده است.

قتل در آنکارا و دفن در مرسین

بن علی اصلان، راننده ۶۵ ساله مینی‌بوس که در پایانه مسافربری آنکارا (آشتی/AŞTİ) کار می‌کرد، از تاریخ ۲۱ سپتامبر ناپدید شد. خانواده او پس از بی‌خبری چندروزه، به پلیس گزارش مفقودی دادند. پنج روز بعد جسد اصلان در منطقه جنگلی «کابورگدیگی» واقع در شهرستان تاروس مرسین پیدا شد. بررسی‌ها نشان داد که او به قتل رسیده است.

جنایت به دست خانواده داعشی

پیگیری‌های امنیتی مشخص کرد قاتلان اصلان، اعضای یک خانواده ۱۴ نفره مرتبط با گروهک تروریستی داعش بودند که پس از جنایت به سوریه گریخته اند.

عملیات مشترک در ادلب

با همکاری نیروهای امنیتی ترکیه و سوریه، محل اقامت این خانواده در منطقه «ادلب-آتمه» شناسایی شد. در جریان عملیات، با وجود فراخوان به تسلیم، میان مظنونان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه رخ داد. در این درگیری هشت نفر از مظنونان کشته، دو نفر زخمی و چهار نفر نیز زنده دستگیر شدند. همچنین دو نفر از بستگان خانواده در آنکارا (م.آ و ن.س) که به آنها سرپناه داده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. تحقیقات نشان داد این خانواده پیش‌تر در پاریس زندگی می‌کرده و برای رفتن به سوریه وارد ترکیه شده بودند.

محل دفن کشف و تصویربرداری شد

جسد اصلان پس از قتل در نزدیکی «گُلباشی» (منطقه ای جنگلی در آنکارا) به مرسین منتقل و در جنگل‌های «کابورگدیگی» منطقه «آکارجا» دفن شده بود. محل دفن برای نخستین بار به تصویر کشیده شد. یکی از ساکنان محلی گفت که نیروهای امنیتی با محاصره منطقه و کاهش محدوده جست‌وجو، توانستند محل دفن را شناسایی کنند.

یک شاهد دیگر که از طریق رسانه‌ها از ماجرا مطلع شده بود، با ابراز شگفتی گفت: «نمی‌فهمم چرا جسد را به روستای ما آوردند و اینجا دفن کردند.»