کانون وکلای کردستان: از قربانیان حمایت می کنیم

به گزارش کرد پرس، «کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن یادآوری تعهدات دولت از جمله ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک در زمینه حمایت از حقوق کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت های جسمی و روحی آسیب رسانی بدرفتاری یا هر گونه سواستفاده از کودکان با ابراز تأسف عمیق و همدردی با آسیب دیدگان و خانواده های آنان این رخدادهای تلخ و خشونت آمیز را به شدت محکوم می نماید.

بدیهی است امنیت جانی و روانی شهروندان به ویژه کودکان که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند از بنیادی ترین حقوق انسانی و از مهمترین وظایف حاکمیتی در هر جامعه ای به شمار می آید؛ وقوع چنین حوادثی ضرورت توجه جدی تر به پیشگیری از خشونت ارتقای آگاهیهای حقوقی عمومی و تقویت سازوکارهای حمایتی از قربانیان را بیش از پیش آشکار می سازد.

کانون وکلای دادگستری کردستان به عنوان نهادی مستقل و متعهد به صیانت از حقوق شهروندی، در چارچوب وظایف حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی، خود آمادگی دارد در راستای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان این حوادث حسب مورد از طریق ارائه خدمات وکالت معاضدتی و در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیری پیگیری های حقوقی و قضایی لازم را به عمل آورد.

از سوی دیگر این کانون بر این باور است که پیشگیری از وقوع چنین رخدادهایی نیازمند عزم جدی همکاری نهادهای مسئول و ارتقای سطح آگاهی عمومی است. از این رو برنامه ریزی برای برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی در حوزه افزایش دانش، حقوقی به ویژه در محیطهای آموزشی با مشارکت اولیا مربیان و دانش آموزان باید بطور جدی مورد اهتمام کانون های وکلای دادگستری و سایر سازمان های حمایتی قرار گیرد.

در این راستا کانون وکلای دادگستری کردستان آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری سازنده و مستمر با نهادها و سازمانهای مرتبط به منظور تقویت فرهنگ احترام به قانون حمایت از حقوق کودکان و پیشگیری از خشونت اجتماعی اعلام می نماید.

کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن قدردانی از حس مسئولیت و دغدغه مندی وکلای محترم دادگستری که آمادگی خود را برای همراهی و ارائه خدمات حقوقی در این زمینه اعلام داشته اند، مجدداً تاکید می نماید که نهاد وکالت همواره در کنار جامعه و در مسیر پاسداری از عدالت، کرامت انسانی و حقوق شهروندان گام برخواهد داشت.

امید است با همدلی آگاهی بخشی و اهتمام جدی تمامی نهادهای مسئول و آحاد جامعه، شاهد کاهش چنین رخدادهای دردناک و تقویت امنیت و آرامش در جامعه باشیم».