۸۵۰ نفر برای ۶۰ شغل درخواست دادند؛ فاجعه فقر و بیکاری در وان

به گزارش کردپرس، در تازه‌ترین نشانه از تشدید بحران اقتصادی در وان، مرکز استان وان در کردستان ترکیه، بیش از ۸۵۰ نفر برای استخدام در ۶۰ موقعیت شغلی موقت شهرداری ایپکیولو (ریا آرموش) درخواست داده‌اند.

این مشاغل تنها برای مدت ۵ ماه و ۲۹ روز و با حداقل دستمزد در نظر گرفته شده‌اند، اما شمار بالای متقاضیان توجه افکار عمومی را به وضعیت بیکاری و فقر در این شهر جلب کرده است.

بر اساس آمار رسمی سال ۲۰۲۵، نرخ بیکاری در وان به ۱۲.۷ درصد رسیده و این استان پس از یکی دیگر از استان‌های ترکیه، دومین نرخ بالای بیکاری در کشور را دارد.

اصلیهان جبرانلی، مدیر روابط عمومی شهرداری ایپکیولو، در گفتگو با مزوپوتامیا می‌گوید حجم درخواست‌ها تصویری روشن از وضعیت دشوار اقتصادی شهر ارائه می‌دهد. به گفته او، در میان متقاضیان افراد سالخورده، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دیده می‌شوند که حاضرند هر کاری را برای تأمین معاش بپذیرند.

او افزود بسیاری از زنان در مصاحبه‌های استخدامی اعلام کرده‌اند که حتی حاضرند در شیفت شب و در جمع‌آوری زباله نیز کار کنند. به گفته جبرانلی، این وضعیت نشان می‌دهد که بحران معیشتی در وان به مرحله‌ای رسیده که مردم برای به دست آوردن هر فرصت شغلی، بدون توجه به تخصص یا شرایط کار، اعلام آمادگی می‌کنند.

شهرداری‌های تحت مدیریت دم‌پارتی در وان همچنین از افزایش چشمگیر درخواست‌های کمک معیشتی خبر داده‌اند. مسئولان محلی می‌گویند بخش عمده متقاضیان کمک‌های اجتماعی را زنان تشکیل می‌دهند و شمار درخواست‌های اشتغال و حمایت اجتماعی نسبت به سال‌های گذشته به‌طور مداوم در حال افزایش است.

جبرانلی تأکید کرد که برخلاف ادعاهای رسمی درباره کاهش بیکاری، واقعیت موجود در وان چیز دیگری را نشان می‌دهد. او هشدار داد که جوانان با نگرانی فزاینده‌ای نسبت به آینده روبه‌رو هستند و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای سیاست‌های جامع حمایتی، مقابله با فقر و بیکاری امکان‌پذیر نخواهد بود.