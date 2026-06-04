تلاش بغداد برای گسترش صادرات نفت از مسیر اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس ، پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد که دولت عراق در پی تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، برنامه‌ای را برای افزایش چشمگیر صادرات نفت خام از مسیر خط لوله اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه تصویب کرده و قصد دارد طی سه ماه آینده حجم این صادرات را تا حدود سه برابر افزایش دهد.

به نوشته اویل پرایس، بغداد با هدف جبران کاهش شدید صادرات نفت از مسیر جنوبی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، صادرات نفت از طریق بندر مدیترانه‌ای جیهان را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) محسوب می‌شود، از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از بسته شدن عملی تنگه هرمز متحمل شده است. اقتصاد این کشور به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و حدود ۹۰ درصد درآمدهای بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود.

اویل پرایس نوشت که کاهش صادرات از پایانه‌های جنوبی عراق در بصره، دولت این کشور را ناگزیر به کاهش تولید نفت کرده است. در همین راستا، تولید نفت میادین جنوبی عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و از ۴.۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این گزارش می‌افزاید که برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دارای مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند، عراق گزینه مؤثری برای انتقال نفت خود بدون عبور از این آبراه راهبردی در اختیار ندارد. از این رو بغداد تلاش کرده است مسیر صادراتی شمالی از میادین کرکوک به بندر جیهان ترکیه را احیا کند.

بر اساس برنامه اولیه، عراق قصد داشت صادرات نفت از طریق این خط لوله را به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما اکنون هدف‌گذاری جدید دولت رساندن حجم صادرات به حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز طی دو ماه و نیم آینده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در تردد نفتکش‌ها از این مسیر، تأثیر مستقیمی بر صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای جهانی انرژی دارد.