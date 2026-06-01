بازگشت به مدار تولید واحد «اروم دشت» بعد از ۱۸ سال تعطیلی

به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، در راستای پایش طرح‌های پیشران و احیای ظرفیت‌های تولیدی استان، از واحد تولیدی در حال احیای «اروم دشت» بازدید کرد.

او افزود: این واحد که پیش از این به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در «اینوا» معرفی شده بود، بعد از ۱۸ سال تعطیلی اکنون با ورود سرمایه‌گذار جدید (هلدینگ اروم تریلر) در مرحله نوسازی و آماده‌سازی برای شروع به‌کار مجدد قرار دارد.

خیرخواه در این بازدید میدانی، از نزدیک در جریان مراحل ساخت‌وساز ابنیه و روند نصب ماشین‌آلات صنعتی مدرن در این واحد صنعتی قرار گرفت و ضمن قدردانی از مدیریت هلدینگ اروم تریلر برای ورود به این طرح صنعتی نمونه و همچنین قدردانی از تیم فنی اجرایی که با الگوهای طراحی صنعتی احیای این واحد را تکمیل می کنند، بر حمایت تمام‌قد مجموعه صمت از نوسازی صنایع تأکید کرد.

مدیرکل صمت استان تصریح کرد: احیای «اروم دشت» الگویی ملی در احیای واحدهای راکد تولیدی است و نشان‌دهنده کارآمدی مدل‌های جذب سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی و بازگشت امید به چرخه تولید استان است.

گفتنی است؛ شرکت اروم دشت ارومیه از سال ۸۷ به علت مشکلات مالی تعطیل و در پرداخت حقوق کارگرانش ناکام مانده بود که این امر در آن زمان موجب نارضایتی کارگران را فراهم ساخته بود/.