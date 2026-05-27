تأکید مظلوم عبدی و رهبران اقلیم کردستان بر ثبات سوریه و وحدت کُردها

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در سفر به اربیل با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان و «مسرور بارزانی» نخستوزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیههای منتشرشده از سوی دولت و ریاست اقلیم کردستان، دو طرف در این دیدارها بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در سوریه، مقابله با تهدیدات تروریستی و تضمین حقوق کُردها و دیگر اقوام و مذاهب این کشور تأکید کردند.
در دیدار مسرور بارزانی و مظلوم عبدی، وضعیت کلی سوریه و چالشهای سیاسی و امنیتی پیش روی مناطق شمال و شرق این کشور بررسی شد. دو طرف همچنین بر ضرورت تداوم ثبات و حمایت از همزیستی میان تمامی گروههای قومی و مذهبی سوریه تأکید کردند.
