تأکید مظلوم عبدی و رهبران اقلیم کردستان بر ثبات سوریه و وحدت کُردها

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در سفر به اربیل با «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان و «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه‌های منتشرشده از سوی دولت و ریاست اقلیم کردستان، دو طرف در این دیدارها بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در سوریه، مقابله با تهدیدات تروریستی و تضمین حقوق کُردها و دیگر اقوام و مذاهب این کشور تأکید کردند.

در دیدار مسرور بارزانی و مظلوم عبدی، وضعیت کلی سوریه و چالش‌های سیاسی و امنیتی پیش روی مناطق شمال و شرق این کشور بررسی شد. دو طرف همچنین بر ضرورت تداوم ثبات و حمایت از همزیستی میان تمامی گروه‌های قومی و مذهبی سوریه تأکید کردند.

این دیدارها در شرایطی انجام شد که تحولات سیاسی و نگرانی‌های امنیتی همچنان بر مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال و شرق سوریه سایه افکنده است.

در نشست نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی نیز مسائل امنیتی، خطرات ناشی از فعالیت بقایای گروه‌های افراطی و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت. دو طرف تأکید کردند که حفظ ثبات در شمال و شرق سوریه برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر انسانی و امنیتی ضروری است.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، موضوع گفت‌وگوی داخلی میان جریان‌های سیاسی کُرد سوریه بود. نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی بر ضرورت تقویت وحدت و هماهنگی میان احزاب و نیروهای کُرد سوریه تأکید کردند و آن را شرط اساسی موفقیت هر روند سیاسی آینده دانستند.

در این دیدار همچنین بر اهمیت دستیابی به راه‌حل سیاسی جامع برای بحران سوریه و ادامه گفت‌وگو با دمشق تأکید شد. دو طرف معتقد بودند که ایجاد موضعی مشترک میان جریان‌های کُرد می‌تواند جایگاه آن‌ها را در مذاکرات آینده با حکومت مرکزی سوریه تقویت کند.

مظلوم عبدی در جریان این سفر از حمایت‌های سیاسی و انسانی اقلیم کردستان عراق از کُردها و دیگر ساکنان شمال و شرق سوریه قدردانی کرد و نقش اربیل را در کاهش فشارها و کمک به ثبات منطقه مهم توصیف کرد.