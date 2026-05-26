به‌گزارش کردپرس، کیومرث اعظمی اظهار کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری منطقه شبانکاره شهرستان روانسر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: این اعتبار برای بهسازی بخشی از جاده گردشگری شبانکاره اختصاص یافته است.

او هدف از اجرای این پروژه را ارائه خدمات به مجتمع‌های گردشگری در منطقه شبانکاره عنوان کرد.

اعظمی با بیان اینکه شهرستان روانسر دروازه ورود به منظر جهانی هورامان/ اورامانات است، گفت: تکمیل زیرساخت‌های گردشگری برای رونق منطقه یکی از اولویت‌های مورد توجه اداره‌کل است.

او گفت: منطقه جنگلی شبانکاره در نزدیکی غار قوری قلعه یکی از تفرجگاه‌های اصلی شهرستان روانسر و بسیار پر اهمیت در استان است که سالانه میزبان هزاران گردشگر است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: در سال‌های اخیر تاسیسات اقامتی و پذیرایی متعددی در این منطقه دایر شده‌اند که نیازمند تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله بهسازی راه دسترسی هستند.

منطقه شبانکاره در ۹۵ کیلومتری شهر کرمانشاه قرار دارد.