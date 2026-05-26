پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد دوباره فعال شد

به گزارش کردپرس، مجتبی نجفی اظهار کرد: یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای خرید ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور، با هدف تداوم پایداری آب‌شرب مردم استان در صورت قطعی برق تامین شده است.

او ادامه داد: سال گذشته دیزل ژنراتورهای برق برای تصفیه‌خانه، برج آبگیر و پمپاژ مهاباد تهیه شده و خوشبختانه این شهرستان جزو مناطق با شبکه پایدار آب به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی ادامه داد: ساختمان آب و فاضلاب مهاباد تنها ساختمان این شرکت بود که در جنگ تحمیلی مورد حمله قرار گرفت اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت و با وجود از بین رفتن ساختمان اداره، ارائه خدمات و پایداری شبکه بدون وقفه انجام شده و خللی در ارایه خدمات به شهروندان ایجاد نشده است.

او افزود: پروژه آبرسانی به روستای اوزوندره و توابع آن نیز در مهاباد به شهرداری رسیده و در مرحله تامین برق، با همکاری شرکت توزیع، در دست اقدام است.

نجفی گفت: در حوزه روستایی، بخش عمده پروژه‌های سال گذشته به پایان رسیده و امسال نیز تعیین تکلیف پیمانکاران پروژه‌های در دست اجرا ادامه دارد.

مهاباد داراری بیشترین شبکه فاضلاب در منطقه است

محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد نیز با اشاره به فعال شدن پروژه تامین آب شرب ۱۴۱ روستای مهاباد گفت: این شهرستان دارای بیشترین شبکه فاضلاب در منطقه است و انتظار می‌رود چند درصد باقی‌مانده برای تکمیل کامل شبکه فاضلاب شهرستان به عنوان یک شهر نمونه مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

فرماندار ویژه مهاباد افزود: پروژه شهید خلبان حیدری در منطقه محروم خلیفان از جمله اولویت‌های حوزه آب شهرستان است و باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

امیرعشایری در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه‌های نهضت ملی تصریح کرد: تامین آب این واحدها و مساکن نیز با همت و پیگیری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.