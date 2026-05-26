پرواز ارومیه- مشهد و بلعکس برقرار شد

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در گفت و گویی خبری با اشاره به افزایش پروازها در فرودگاه ارومیه، اظهار کرد: با توجه به تقاضای مردم استان و به منظور توسعه شبکه پروازی و ارائه خدمات مناسب به هم استانی ها با پیگیری و رایزنی های استاندار آذربایجان غربی انجام این پروازها در دستور کار این اداره کل قرار گرفته بود.

او اضافه کرد:د ر این راستا با هماهنگی های صورت گرفته پروازهای مسیر ارومیه –مشهد از امروز ۵ خردادماه به صورت برنامه ای هر هفته دو پرواز در روزهای سه شنبه و جمعه در ساعات ۱۱:۱۵ از مشهد مقدس به ارومیه انجام خواهد شد و ساعت ۱۴ فرودگاه ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک می کند.

طهماسبی ادامه داد: با برقراری پروازهای فوق، از فرودگاه ارومیه به مقاصد داخلی تهران، شیراز، مشهد و مقاصد خارجی استانبول به صورت روزانه توسط ۱۰ شرکت هواپیمایی فعال انجام می شود.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: پروازهای استانبول از فرودگاه ارومیه هر روز برقرار است و افزایش پروازها مستلزم تقاضای مسافری است.

او در خصوص فعالیت فرودگاه های خوی و ماکو نیز گفت: به دلیل تامین ایمنی پروازی فرودگاه های کشور به تدریج بازگشایی می شود با رایزنی های انجام شده تلاش می شود روند بازگشایی فرودگاه خوی تسریع یابد.