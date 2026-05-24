به گزارش کردپرس، هیئت امرالی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم‌پارتی) برای دیدار با «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان(PKK) به جزیره امرالی رفت و با وی دیدار کرد.

به نوشته آژانس خبری فرات، اعضای هیئت امرالی شامل «پروین بولدان»، «مدحت سنجر» و «فائق اوزگور ارول» بودند که برای انجام این ملاقات راهی جزیره امرالی شدند. بر اساس گزارش‌ها، این نخستین سفر هیئت به امرالی پس از دیدار قبلی در تاریخ ۲۷ مارس بوده است.

هم‌زمان با انجام این دیدار، گزارش‌هایی نیز منتشر شد که نشان می‌دهد اعضای هیئت پس از پایان گفت‌وگوها از جزیره امرالی بازگشته و به استانبول بازگشته‌اند.