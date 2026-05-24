۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸

هفتمین پرونده گذشت از قصاص در آذربایجان غربی ثبت شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش دو فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این باره اظهار کرد: دو مرد در استان مرتکب قتل عمد شده بودند که بازداشت و مراحل رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه کیفری یک ارومیه در حال جریان بود.

عتباتی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید (رضوان ا...) و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان می‌بخشم، تلاش‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی ارومیه شروع شد. 

وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی مسئولین قضایی و زندان، هسته جهادی بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری این دو فرد را بخشیدند. 

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این سازش‌ها که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و عدد سازش قتل عمد استان را به عدد ٧رساند و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.

