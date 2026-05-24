هفتمین پرونده گذشت از قصاص در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این باره اظهار کرد: دو مرد در استان مرتکب قتل عمد شده بودند که بازداشت و مراحل رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه کیفری یک ارومیه در حال جریان بود.

عتباتی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید (رضوان ا...) و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان می‌بخشم، تلاش‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی ارومیه شروع شد.

وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی مسئولین قضایی و زندان، هسته جهادی بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری این دو فرد را بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این سازش‌ها که با بزرگواری اولیای دم صورت گرفت از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و عدد سازش قتل عمد استان را به عدد ٧رساند و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.