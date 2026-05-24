١١ هزار هکتار از باغات آذربایجان غربی دچار سرمازدگی بهاره شدند

به گزارش کردپرس از ایرنا؛ نادر رحیمی افزود: بیشترین آسیب ناشی از سرمازدگی در شهرستانهای نقده، مهاباد، بوکان، ماکو، چالدران، شاهیندژ، پلدشت، تکاب، ارومیه، میاندوآب و سلماس گزارش شده است.
وی با اشاره به افزایش میزان خسارتها در فروردینماه نسبت به سالهای گذشته افزود: وقوع سرمای بهاره عامل اصلی این وضعیت بوده و باغات میوه، بهویژه محصولات هستهدار و دانهدار مانند سیب، انگور، گردو و بادام بیشترین آسیب را دیدهاند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: بروز سرما در مرحله گلدهی موجب کاهش شدید گلها شده و همین مسئله افت عملکرد درختان را به دنبال داشته است.
وی درباره اقدامات انجامشده برای کاهش خسارتها نیز گفت: اطلاعرسانی از طریق رسانههای ملی و پیامک به باغداران، آموزش کارشناسان و ارائه توصیههای پیشگیرانه از جمله برنامههای اجراشده برای مقابله با سرمازدگی است. همچنین در صورت وارد شدن خسارت، امکان استمهال وامهای کشاورزان نیز فراهم میشود.
معاون جهاد کشاورزی استان درباره پرداخت خسارت بیمهای به باغداران استان، تصریح کرد: کشاورزان در صورت بروز خسارت باید موضوع را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کنند تا پس از ارزیابی کارشناسان و تعیین میزان خسارت، روند پرداخت غرامت طی مراحل اداری انجام شود.
وی با اشاره به بستههای حمایتی ویژه برای باغداران آسیبدیده گفت: ارائه تسهیلات برای خرید سامانههای مقابله با سرما و تگرگ و همچنین استمهال وامهای معوقه از جمله حمایتهای در نظر گرفتهشده برای این بخش است.
