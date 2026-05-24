۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

صمت کردستان ۵۵۱ پرونده تخلف بازار را روی میز تعزیرات گذاشت

صمت کردستان ۵۵۱ پرونده تخلف بازار را روی میز تعزیرات گذاشت

سرویس کردستان - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از انجام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسی ها، ۵۵۱ پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال در استان تشکیل شده است.

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در جلسه تنظیم بازار کردستان، گفت: در ماه مبارک رمضان و ۲ ماه اخیر سال، رصد و پایش مستمر بازار از حیث میزان موجودی و حجم عرضه کالاهای اساسی شامل مواد پروتئینی، لبنی، مواد غذایی، محصولات سلولزی و بهداشتی، لاستیک و روغن موتور به صورت روزانه انجام شد.

وی اظهار کرد: نتایج این بررسی ها به صورت مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین استانداری کردستان ارسال شده است.

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت کردستان با اشاره به کمبود برخی اقلام در بازار استان، افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، بیشترین کمبودهای نسبی بازار مربوط به دام سنگین، روغن خوراکی، مرغ و روغن موتور بوده که به صورت مستمر به دستگاه های مرتبط در سطح استان و وزارتخانه منعکس شده است.

سمیعی همچنین از ورود نزدیک به پنج هزار تن کالای اساسی از طریق بازارچه های موقت غیررسمی استان خبر داد و ادامه داد: براساس آخرین آمار ثبت شده تا ۱۴ اردیبهشت امسال، حدود ۲ هزار و ۷۴۱ تن برنج، ۳۴۲ تن روغن، هزار و ۱۱۱ تن حبوبات و مقادیری چای از طریق این بازارچه ها وارد استان شده است.

وی یادآور شد: ثبت این آمارها هم به صورت سیستمی و هم در زمان اختلال سامانه ها به شکل دستی توسط همکاران ما در بانه، مریوان و سقز انجام شده است.

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت کردستان با تشریح عملکرد حوزه نظارت و بازرسی، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۷۰۳ مورد بازرسی در سطح بازار انجام شده که حاصل آن تشکیل ۵۵۱ پرونده و ثبت ۶۸۹ مورد تخلف بوده است.

سمیعی گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به گران فروشی با ۲۶۴ مورد، عدم درج قیمت ۱۸۷ مورد، عدم صدور فاکتور ۶۱ مورد، تقلب ۳۹ مورد، کم فروشی ۳۷ مورد و حمل و نقل کالای قاچاق ۱۰ مورد بوده است.

وی با اشاره به گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه های نظارتی، افزود: در این مدت حدود ۴۰۶ گزارش مردمی به صورت تلفنی و حضوری دریافت و بررسی شده که عمده آن ها مربوط به روغن، برنج، محصولات لبنی و نان بوده است.

سمیعی اظهار کرد: بیشترین تخلفات کالاهای اساسی نیز در حوزه مرغ، تخم مرغ، سیمان و نان ثبت شده است.

کد مطلب 2795761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha