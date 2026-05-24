صمت کردستان ۵۵۱ پرونده تخلف بازار را روی میز تعزیرات گذاشت

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در جلسه تنظیم بازار کردستان، گفت: در ماه مبارک رمضان و ۲ ماه اخیر سال، رصد و پایش مستمر بازار از حیث میزان موجودی و حجم عرضه کالاهای اساسی شامل مواد پروتئینی، لبنی، مواد غذایی، محصولات سلولزی و بهداشتی، لاستیک و روغن موتور به صورت روزانه انجام شد.

وی اظهار کرد: نتایج این بررسی ها به صورت مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین استانداری کردستان ارسال شده است.

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت کردستان با اشاره به کمبود برخی اقلام در بازار استان، افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، بیشترین کمبودهای نسبی بازار مربوط به دام سنگین، روغن خوراکی، مرغ و روغن موتور بوده که به صورت مستمر به دستگاه های مرتبط در سطح استان و وزارتخانه منعکس شده است.

سمیعی همچنین از ورود نزدیک به پنج هزار تن کالای اساسی از طریق بازارچه های موقت غیررسمی استان خبر داد و ادامه داد: براساس آخرین آمار ثبت شده تا ۱۴ اردیبهشت امسال، حدود ۲ هزار و ۷۴۱ تن برنج، ۳۴۲ تن روغن، هزار و ۱۱۱ تن حبوبات و مقادیری چای از طریق این بازارچه ها وارد استان شده است.

وی یادآور شد: ثبت این آمارها هم به صورت سیستمی و هم در زمان اختلال سامانه ها به شکل دستی توسط همکاران ما در بانه، مریوان و سقز انجام شده است.

معاون امور بازرگانی اداره کل صمت کردستان با تشریح عملکرد حوزه نظارت و بازرسی، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۷۰۳ مورد بازرسی در سطح بازار انجام شده که حاصل آن تشکیل ۵۵۱ پرونده و ثبت ۶۸۹ مورد تخلف بوده است.

سمیعی گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به گران فروشی با ۲۶۴ مورد، عدم درج قیمت ۱۸۷ مورد، عدم صدور فاکتور ۶۱ مورد، تقلب ۳۹ مورد، کم فروشی ۳۷ مورد و حمل و نقل کالای قاچاق ۱۰ مورد بوده است.

وی با اشاره به گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه های نظارتی، افزود: در این مدت حدود ۴۰۶ گزارش مردمی به صورت تلفنی و حضوری دریافت و بررسی شده که عمده آن ها مربوط به روغن، برنج، محصولات لبنی و نان بوده است.

سمیعی اظهار کرد: بیشترین تخلفات کالاهای اساسی نیز در حوزه مرغ، تخم مرغ، سیمان و نان ثبت شده است.