استانداری کردستان به مجریان ۷ طرح صنعتی راکد اخطار داد

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نخستین جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت استان کردستان در سال جاری، گفت: با توجه به گذشت زمان طولانی از واگذاری زمین به این طرح ها، برای هر یک از پروژه ها مهلت نهایی به منظور تسریع در پیشرفت فیزیکی یا تکمیل طرح تعیین شده است.

وی اظهار کرد: مجریان طرح ها باید نسبت به ایفای تعهدات خود و اجرای به موقع پروژه ها اقدام کنند، چرا که تکمیل این طرح ها هم به نفع صاحبان پروژه ها و هم در راستای توسعه صنعتی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان، افزود: کمبود اراضی صنعتی ایجاب می کند طرح هایی که پس از گذشت چندین سال هنوز وارد مرحله اجرا نشده یا عملیات تکمیل آنها متوقف مانده است، تعیین تکلیف شوند و در صورت ادامه رکود، قرارداد آنها فسخ و زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.

ازهاری با تشریح عملکرد سال گذشته کارگروه ماده ۴۸، ادامه داد: در سال گذشته طی ۱۰ جلسه این کارگروه، ۸۳ پرونده مربوط به ۴۹ هکتار زمین صنعتی بررسی شد.

وی یادآور شد: از این تعداد، به ۴۵ پرونده با مجموع ۳۸ هکتار زمین، برای تکمیل طرح ها بین سه ماه تا یک سال مهلت داده شد و قرارداد ۲۶ پرونده به مساحت هشت هکتار نیز به دلیل عدم پیشرفت فسخ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: باقی پرونده ها نیز برای بررسی بیشتر و پایش مجدد به کمیته تخصصی ارجاع شده اند.