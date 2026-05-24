شیوه توزیع مرغ باید اصلاح و قیمت روغن ثابت شود

او راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی را در وفور کالا، ارزانی، جلوگیری از گرانی بی‌رویه و اتخاذ تصمیمات درست دانست و تصریح کرد: در جنگ اقتصادی، بخشی از نبرد با دشمن خارجی است و بخشی دیگر با کسانی است که در داخل، دانسته یا نادانسته بازار کالا و ارز را دچار چالش می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مرغ تصریح‌کرد: در حوزه کنترل بازار مرغ نباید موضوع جوجه‌ریزی و زنجیره تولید را از دست بدهیم و لازم است توجه جدی به این بخش شود.

او ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ باید پای کار بیایند و در حل مشکل تولید، دولت را همراهی کنند تا قیمت مرغ در آذربایجان‌غربی از استان‌های همجوار پایین‌تر باشد.

رحمانی با اشاره به وضعیت بازار روغن اظهار کرد: نمی‌شود ملت و رزمندگان بیش از ۸۰ شبانه‌روز کشور را حفظ کرده باشند، اما ما نتوانیم قیمت روغن را ثابت نگه داریم.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان خاطرنشان‌کرد: کسانی که موجب می‌شوند کالا وارد کشور نشود، در مسیر دشمن حرکت می‌کنند. اکنون بهترین فرصت است که با توجه به مرزها، استان به رویه‌های تجاری بازگردد و تجارت فعال در آن جریان پیدا کند.

رحمانی افزود: باید با تکیه بر ظرفیت‌ها و موقعیت مرزی، آذربایجان‌غربی را به تجارت فعال بازگردانیم و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم.

او در پایان گفت: از ابتدای آغاز جنگ تاکنون ۸۵۰ تن برنج، ۴۰۰ تن شکر و ۲۵۰ تن روغن در استان توزیع شده و همچنین ۱۶۰ تن حبوبات از طریق مباشرین خصوصی وارد بازار شده است.

گفتنی است؛ روز گذشته رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی مدعی شده بود که روند کاهشی قیمت گوشت مرغ در استان آغاز شده است/.