٦ هزار مسافر در فرودگاه ارومیه جابجا شدند

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این پروازها با مشارکت ۹ شرکت هواپیمایی در مسیرهای داخلی و خارجی برقرار شده است.

او با اشاره به جابه‌جایی ۶ هزار و ۳۰۰ مسافر در این بازه زمانی افزود: از این تعداد، ۳ هزار و ۱۰۲ نفر به ارومیه وارد شده و ۳ هزار و ۲۳۵ نفر نیز از این شهر به مقاصد دیگر سفر کرده‌اند.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی ادامه داد: پروازهای داخلی در مسیرهای تهران و شیراز انجام شده و در بخش پروازهای خارجی نیز مسیر ارومیه–استانبول فعال بوده است.

طهماسبی با بیان اینکه میانگین جابه‌جایی مسافر در هر پرواز حدود ۷۰ نفر بوده، گفت: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت مناسب پروازی در ارومیه پس از جنگ رمضان است.

او تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند برقراری پروازها در فرودگاه ارومیه طبق برنامه ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، پروازهای فرودگاه شهید باکری ارومیه از ۹ اسفند و همزمان با آغاز جنگ رمضان به مدت ۵۸ روز متوقف شده بود. همچنین فرودگاه های ارومیه و خوی ١ فروردین ماه امسال مورد هدف موشکی اسرائیل قرار گرفته بودند.

در حال حاضر فرودگاه ارومیه از جمله نخستین فرودگاه‌هایی است که پس از این وقفه، فعالیت خود را از سر گرفته است.