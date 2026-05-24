بیمه ها ۲.۷ همت به حوزه سلامت کردستان بدهکار هستند

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی در دیدار با استاندار کردستان و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان، گفت: با وجود شرایط بحرانی و فشارهای ناشی از جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه، خدمات رسانی در مراکز درمانی استان بدون وقفه ادامه یافت و تاب آوری سیستم سلامت حفظ شد.

وی سلامت و امنیت را ۲ رکن اصلی پیشرفت جامعه دانست و افزود: مسئولان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با روحیه ایثار و مسئولیت پذیری در شرایط سخت، خدمات گسترده ای به مردم ارائه کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به خسارت های ناشی از جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: در این مدت ۳۲ مرکز سلامت وابسته به دانشگاه آسیب دید اما در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی شد و مجموعه دانشگاه با همدلی و کار تیمی، روند خدمت رسانی را حفظ کرد.

شاه غیبی بحران منابع مالی را مهم ترین مشکل حوزه سلامت استان عنوان کرد و ادامه داد: عدم تأمین منابع، دانشگاه را با چالش جدی مواجه کرده است و با وجود ارائه خدمات درمانی در ماه های گذشته، مطالبات دانشگاه از بیمه ها همچنان پرداخت نشده است.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه شهرک سلامت تأکید کرد و یادآور شد: برای توسعه توریسم درمانی در استان، نیازمند هم افزایی و همکاری همه دستگاه های اجرایی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اختصاص بخشی از منابع حاصل از فعالیت معادن استان به حوزه سلامت شد و بیان کرد: معادن و صنایع مطابق قانون باید در حوزه سلامت ایفای نقش کنند اما تاکنون منابع قابل توجهی از محل معادن طلای قروه و سقز به این بخش اختصاص نیافته است.

شاه غیبی گفت: برای تأمین سلامت جامعه، باید مدافعان سلامت و کارکنان این حوزه در اولویت حمایت ها قرار گیرند و مشکلات و مطالبات آنان به صورت جدی پیگیری شود.