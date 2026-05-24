سازه های آبخیزداری بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رواناب را مهار کردند

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نقش زیرساخت های آبخیزداری در کنترل سیلاب و حفاظت از منابع آبی، گفت: در جریان بارندگی های قابل توجه بهار ۱۴۰۵، بیش از هفت هزار سازه آبخیزداری و بند خاکی کوتاه در حوزه های آبخیز استان آبگیری شد و نقش مؤثری در مدیریت روان آب ها ایفا کرد.

وی حفاظت و صیانت از منابع آبی را از اولویت های اصلی دولت و مدیریت استان دانست و اظهار کرد: با وجود محدودیت های اعتباری، طی سه دهه گذشته بیش از هفت هزار سازه آبخیزداری در سطح استان اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه میانگین بارش سالانه استان حدود ۵۵۰ میلی متر و نزدیک به ۲ برابر میانگین کشوری است، افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب روان آب در استان تولید می شود اما به دلیل کمبود زیرساخت های ذخیره و بهره برداری، حدود ۷۵ درصد این منابع از استان خارج می شود.

شریفی پور توسعه سازه های آبخیزداری را یکی از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از هدررفت منابع آبی عنوان کرد و ادامه داد: در بارش های اخیر، حدود ۹۸ میلیون مترمکعب ظرفیت نگهداشت سطحی روان آب ها در سازه های اجرا شده فراهم شد و با توجه به آبگیری های مکرر، برآوردها نشان می دهد بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب روان آب در استان مدیریت و استحصال شده است.

وی یادآور شد: آبگیری این سازه ها نقش مهمی در تعدیل سیلاب، حفاظت خاک، تغذیه سفره های زیرزمینی و احیای منابع آبی محلی داشته و اثربخشی اقدامات آبخیزداری را در مهار روان آب های فصلی نشان داده است.