PYD در انتخابات پارلمان سوریه شرکت نخواهد کرد

به گزارش کردپرس، «پروین یوسف» رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) در گفت‌وگویی اعلام کرد که این حزب به صورت رسمی در انتخابات پارلمان سوریه شرکت نخواهد کرد.

پروین یوسف در گفت‌وگو با روداو تأکید کرد که PYD تصمیم گرفته به‌صورت رسمی در این انتخابات حضور نداشته باشد.

وی با اشاره به حق نمایندگی کردها در سوریه گفت: «کردها حدود ۲۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل باید دست‌کم ۴۰ کرسی در پارلمان سوریه به کردها اختصاص داده شود.»

رئیس مشترک PYD همچنین درباره نامزدی «بارزان عیسی» توضیح داد که هیچ فردی به نمایندگی از این حزب در انتخابات شرکت نمی‌کند و بارزان عیسی به‌عنوان نامزد مستقل وارد روند انتخابات شده است.

پروین یوسف افزود که نارضایتی خود را در این خصوص به دولت سوریه منتقل کرده‌اند، اما دمشق تاکنون پاسخی به درخواست‌های آنان نداده است.