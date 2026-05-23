به گزارش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، شب گذشته اول خرداد ماه جاری (۲۲ می ۲۰۲۶) در گفت‌وگوی تلفنی با دکتر «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بر تقویت روابط بین عراق و اقلیم کُردستان با ایران، به ویژه در زمینه تبادلات اقتصادی و تجاری، تمرکز کردند و در مورد بهبود هماهنگی برای امنیت مرزها، دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند.

در ادامه، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه به گفت‌وگو پرداختند و بر اهمیت تلاش‌های مشترک بین کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.

در بخش دیگری از این تماس تلفنی، رئیس اقلیم کُردستان عراق و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره چندین موضوع مهم و مورد علاقه مشترک به رایزنی و تبادلِ‌نظر پرداختند.