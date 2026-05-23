بقایی: موارد اختلافی در هفته اخیر کاهش یافته است

به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقایی که به تازگی به عنوان سخنگوی هیات مذاکرهکننده ایران با آمریکا هم منصوب شده می گوید: بازه زمانی 30 و 60 روزه در متن یادداشت تفاهم درج شده و مادامی که تفاهم نهایی نشده این بازه زمانی شروع نشده است و هنوز باید روی یادداشت کار کنیم. البته روند مذاکرات در این یک هفته به سمت کاهش موارد اختلافی بوده، ولی همچنان مسائلی وجود دارد که لازم است از طریق میانجیها گفتوگو شود، بنابراین باید منتظر ماند و دید که ظرف سه یا چهار روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
آقای بقایی با تاکید بر اینکه میانجی اصلی مذاکرات پاکستان است، این را هم اضافه کرده است که البته کشورهای دیگر از جمله قطر هم مشارکت دارند و ما از آنها هم تشکر میکنیم. طبیعی است که کشورهای منطقه دغذغه صلح و امنیت منطقه را دارند و تلاش کردند از کمکی دریغ نکنند. حضور یک هیات قطری این روزها به ایران هم برای همین مساله است تا برخی از بندهای یادداشت تفاهم را تسهیل کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه از 19 اسفند تا 40 روز با یک جنگ تمام عیار و بیرحمانه مواجه بودیم و سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران به دههها قبل باز میگردد می گوید که به علاوه در رابطه با موضوع هستهای سابقه بدعهدی آمریکا را از نظرمان دور نمیکنیم که از 2018 از برجام خارج و تحریمهای شدیدی را علیه کشور وضع کرد و در ادامه مسیر دو نوبت به ایران تعرض کرد در روند مذاکرات. از این رو نمی توانیم با این پیشینه انتظار داشته باشیم در مدت زمان کوتاه به نتیجه نهایی برسیم. این کار میانجیگرها را سختتر میکند به علاوه در جریان یک سال و نیم اخیر نهاد دیپلماسی هم به خاطر اقدامات آمریکا مخدوش شده است.
آقای بقایی با تاکید بر اینکه میانجیگرها کار دشواری را در پیش دارند، می گوید: یک طرف هم دیدگاههایش را مدام تغییر میدهد و دچار تناقضگویی است. دلیل رفت و آمد زیاد میانجی به ایران همین است که کار مهم و پیچیده است.
سخنگوی هیات مذاکرهکننده ایران در پاسخ به این پرسش که گمانهزنیهایی است که اقای عاصم منیر پیام تهدید آمریکا را به ایران منتقل کرده است با تاکید بر اینکه هیچ کس نباید به خودش جرات دهد که با ما از تهدید صحبت کند و هیچ کس نباید پیام تهدیدآمیز از هیچ طرفی برای ما بیاورد، تصریح می کند، کارویژه میانجی تداوم دیپلماسی است و از عملکرد دوستان پاکستانی در این چند هفته تقدیر می کنیم و این رفت و آمدها در ایفای وظیفهشان به عنوان میانجیگر میان ایران و آمریکاست.
بقایی درباره تضمین رفع تحریمهای ایران می گوید که تحریمها یکی از موضوعات مورد بحث در هر گفتوگوی با طرف آمریکایی است. با توجه به اینکه در موضوع هستهای درباره جزییات در این مرحله صحبت نمیکنیم قاعدتا درباره مباحث رفع تحریمها در این مرحله صحبت نمی شود اما صراحتا مطالبه ایران برای رفع همه تحریمها در متن مطرح شده است و این یکی از موضوعاتی است که پس از نهایی شدن یادداشت تفاهم باید جزییاتش مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال تاکید می کند موضوع هستهای در این مرحله به طور جزیی بحث نمیشود. موضوع هستهآی ما بهانه دو جنگ تجاوزکارانه علیه مردم ایران بوده از این رو مسوولانه و خردمندانه تصمیم گرفتیم در این مرحله اولویت و تمرکز را روی موضوعی که برای همه ما فوریت دارد و آن خاتمه جنگ است بگذاریم. اینکه در مراحل بعدی در 30 یا 60 روز یا هر بازه زمانی که مورد تفاهم قرار گیرد بحث مجزایی است اما در این مرحله همه تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.
وی درباره منابع بلوکه شده ایران هم اعلام کرد ما باید به این مساله از ابتدای امر رسیدگی کنیم از این رو هم موضوع هستهای در یادداشت تفاهم 14 بندی درج میشود و هم موضوع آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران. بنابراین هم موضوع هستهای و هم موضوع آزاد سازی وجوه مسدود شده ایران در یادداشت تفاهم 14 بندی قید شده است.
سخنگوی هیات مذاکرهکننده ایران گفت در این چند روز درباره برخی نکات و عبارتپردازیها که دربارهشان اختلاف نظر بود بحث شد و پیشنهادهایی مطرح شد که همچنان برخی از آنها در حال بررسی است.
بقایی در پاسخ به اینکه در 24 ساعت گذشته به توافق نزدیک شدیم با تاکید بر اینکه «باید بگویم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک»، افزود: از یک طرف تجربه ضد و نقیضگویی طرف آمریکایی را داریم و بارها نظرشان را تغییر دادند و مواضع متناقض داشتند و از این جهت نمیتوانیم مطمئن باشیم این رویکرد تغییر نمیکند. از طرفی بعد از چند هفته گفتوگو روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاههاست نه اینکه ما و امریکا قرار است درباره موضوعاتی به این مهمی به تفاهم برسیم بلکه یعنی بر مبنای مجموعهای از پارامترها بتوانیم به راهحل مرضیالطرفین برسیم.
وی افزود: بنای ما این بوده که یادداشت تفاهمی را تدوین کنیم که به نوعی حالت یک «تفاهم بر سر چارچوب» مشتمل بر 14 بند دارد و در آن مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی دارد، گنجانده شود و ظرف مدت زمان 30 و 60 روزه هم درباره جزییات موضوعات گفتوگو شود و نهایتا به یک توافق نهایی دست پیدا کنیم؛ الان در مرحله نهاییسازی این یادداشت تفاهم هستیم.
سخنگوی هیات مذاکرهکننده ایران درباره تنگه هرمز تاکید کرد که این تنگه به آمریکا ربطی ندارد بلکه باید بیبن ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی ساز و کاری تعریف شود و البته با سازمانهای ذیصلاح بین المللی در ارتباط هستیم و درک می :نند که اقدام مسوولانه ایران و عمان برای اتخاذ ساز و کارهایی جهت اطمینان بخشی نسبت به تردد ایمن کشتیها از این آبراه به نفع جامعه بینالمللی است بنابراین این کار ما در راستای حفظ امنیت ملی و منافع ملی ایران و عمان است و هم با هدف اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز است، از این منظر انتظار داریم همه کشورهایی که برای آزادی دریانوردی ارزش قائلند این وضعیت را درک کنند و کمک کنند یک ساز و کار موثر و کارآمد در اینجا شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در عین حال ما کارمان را با عمان دنبال میکنیم. موضوع تنگه هرمز از مباحثی است که در یادداشت تفاهم روی آن بحث میشود اما مهمتر از آن پایان دادن به راهزنی و دزدی دریایی آمریکاست و این برای همه کشورها مهم است چون باعث تشدید ناامنی در سطح بینالمللی شده است چون در آبهای آزاد کشتیها را مورد تعرض قرار دادهاند و برای ما هم مهم است.
