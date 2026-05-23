بارش تگرگ هزار میلیارد ریال به باغات مهاباد خسارت زد

به گزارش کردپرس، بایزید حسن‌پور در این باره افزود: بارش تگرگ در ۱۰ روستای دهستان‌های مکریان شرقی و غربی، به ۴۰۰ هکتار از باغ‌های بارور منطقه حدود ۱۵ درصد خسارت وارد کرده که شامل ۳۵۲ هکتار باغ سیب، ۲۳ هکتار باغ هلو، ۲۰ هکتار باغ زردآلو، ۱۲ هکتار تاکستان و هشت هکتار باغ گردو است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی پس از وقوع این پدیده، در قالب چند تیم به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند تا بررسی‌های میدانی و برآورد دقیق خسارات را انجام دهند.

او به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج دستگاه ضدتگرگ در این شهرستان نصب شده که به‌صورت کنترل از راه دور و از طریق تلفن همراه یا پیامک فعال می‌شوند و در کاهش خسارات ناشی از تگرگ نقش مؤثری دارند.

حسن‌پور تاضافه کرد: هر یک از این دستگاه‌ها قادر است شعاعی حدود ۵۰۰ متر را پوشش داده و از نزدیک به ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و باغی محافظت کند و با تولید امواج شوک، روند شکل‌گیری دانه‌های تگرگ در جو را مختل کرده و ساختار بارش را به شکل مطلوب تغییر می‌دهند، بدون آن‌که در آغاز یا توقف بارش نقشی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد بیان کرد: سال گذشته نیز تگرگ شدید باعث نابودی کامل محصولات حدود ٧هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی مهاباد شد و خسارتی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی وارد کرد.