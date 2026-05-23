۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵

بارش تگرگ هزار میلیارد ریال به باغات مهاباد خسارت زد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از وارد شدن بیش از یک‌هزار میلیارد ریال خسارت به باغ‌های این شهرستان در پی بارش تگرگ خبر داد.

به گزارش کردپرس، بایزید حسن‌پور در این باره افزود: بارش تگرگ در ۱۰ روستای دهستان‌های مکریان شرقی و غربی، به ۴۰۰ هکتار از باغ‌های بارور منطقه حدود ۱۵ درصد خسارت وارد کرده که شامل ۳۵۲ هکتار باغ سیب، ۲۳ هکتار باغ هلو، ۲۰ هکتار باغ زردآلو، ۱۲ هکتار تاکستان و هشت هکتار باغ گردو است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی پس از وقوع این پدیده، در قالب چند تیم به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند تا بررسی‌های میدانی و برآورد دقیق خسارات را انجام دهند.

او به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج دستگاه ضدتگرگ در این شهرستان نصب شده که به‌صورت کنترل از راه دور و از طریق تلفن همراه یا پیامک فعال می‌شوند و در کاهش خسارات ناشی از تگرگ نقش مؤثری دارند.

حسن‌پور تاضافه کرد: هر یک از این دستگاه‌ها قادر است شعاعی حدود ۵۰۰ متر را پوشش داده و از نزدیک به ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و باغی محافظت کند و  با تولید امواج شوک، روند شکل‌گیری دانه‌های تگرگ در جو را مختل کرده و ساختار بارش را به شکل مطلوب تغییر می‌دهند، بدون آن‌که در آغاز یا توقف بارش نقشی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد بیان کرد: سال گذشته نیز تگرگ شدید باعث نابودی کامل محصولات حدود ٧هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی مهاباد شد و خسارتی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی وارد کرد.

