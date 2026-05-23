ادعای آغاز کاهش قیمت مرغ در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری با تشریح اقدامات این سازمان برای کنترل نوسانات قیمت اقلام اساسی، اظهار کرد: پس از تجربه افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در هفته گذشته، با تدابیر اتخاذ شده و افزایش تزریق به بازار، هماکنون شاهد روند کاهشی قیمت این محصول در سطح استان هستیم و این سیر نزولی در هفته پیشرو نیز تداوم خواهد داشت.
اصغری با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است، تصریح کرد: از امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است که این میزان افزایش در تولید روزانه، نقش مؤثری در پایداری عرضه و کاهش قیمتها ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار تخممرغ اشاره کرد و افزود: بهمنظور تنظیم بازار تخممرغ و تامین نیاز مصرفکنندگان، با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان، فرایند واردات این محصول از هفته گذشته آغاز شده است.
وی در پایان تاکید کرد: با تداوم برنامههای واردات و تزریق بهینه به شبکه توزیع، قیمت این محصول کاهش یافته و پیشبینی میشود روند قیمت تخممرغ نیز در روزهای آتی نیز کاهشی شده و به ثبات برسد.
