به گزارش کردپرس، یوسف گناوی، استاندار نجف در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: هدف از سفر ما به اربیل، امضای یک یادداشت تفاهم مشترک و بهرهمندی از تجربیات اربیل، بهویژه در زمینههای آب، برق و راهسازی است.
او گفت: ما در این سفر برای الگوبرداری و یادگیری از تجربیات موفق اربیل آمدهایم؛ یکی از بارزترین تجربیاتی که در کردستان شاهد آن بودیم، مسئله رفع کمآبی بود، پدیدهای که به وضوح ظرف مدت یک سال ریشهکن شد.
گناوی اضافە کرد: ما از تجربه خیابانهای کمربندی (حلقهای) اربیل الگوبرداری کردیم که یکی از مهمترین پروژهها برای استان ما به شمار میرود، بهویژه در زمان پیادهرویهای میلیونی اربعین امام حسین و عید غدیر.
استاندار نجف همچنین گفت: ما میخواهیم از شرکتهای کردستان و اربیل دعوت کنیم تا به نجف بیایند و پروژههای سرمایهگذاری را اجرا کنند؛ چرا که در حال حاضر، ما ۴۵۰ فرصت سرمایهگذاری در تمامی بخشها در این استان داریم.
نظر شما