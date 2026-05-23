به گزارش کردپرس، الیزا مارکوس، نویسنده و کارشناس برجسته مسائل کردها، در تحلیلی که در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد، به بررسی ابعاد پیچیده روند صلح جدید میان حزب کارگران کردستان (PKK) و دولت ترکیه پرداخت. او تأکید کرد که علی‌رغم ناامیدی و سوءظن شدید جامعه کردها به این فرآیند، پ‌ک‌ک و پیروانش در حال حاضر عملاً انتخاب یا جایگزین دیگری ندارند.

مارکوس با اشاره به بسترهای تاریخی و تجربه‌های شکست‌خورده قبلی اعلام کرد که سرخوردگی فعلی کردها کاملاً قابل درک است، اما بن‌بست کنونی شرایطی را تحمیل کرده که آن‌ها را به سمت این مسیر سوق می‌دهد.

این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در حساب کاربری خود نوشت:«هیچ شکی نیست که کردها نسبت به روند فعلی به شدت ناامید، سرخورده و بدبین هستند. تجربه‌های گذشته نیز امید چندانی برای موفقیت به دست نمی‌دهند.»

مارکوس در ادامه تحلیل خود به پرسش کلیدی و چالش برانگیزی که این گروه با آن مواجه است اشاره کرد و افزود:«اما مسئله این است که آن‌ها چه انتخاب دیگری دارند؟ این دقیقاً همان بحران و سؤالی است که پ‌ک‌ک و پیروانش در حال حاضر به شدت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»