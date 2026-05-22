۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴

مجموعه کارت پستال غار معبد کرفتو رونمایی شد

مجموعه کارت پستال غار معبد کرفتو رونمایی شد

سرویس کردستان ـ مجموعه کارت پستال غار معبد کرفتو، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، رونمایی شد و مقدمات ثبت جهانی این غار باستانی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جریان بازدید از غارباستانی کرفتو در شهرستان دیواندره، در جمع خبرنگاران، به معرفی ظرفیت‌های این غار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و بکر این منطقه و آثار باستانی و فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: کاووش‌های شهرستان‌های سقز و بیجار تاریخ کردستان را از قدمت ۷ هزارساله عبور داد.

وی با بیان اینکه کردستان هویت ایران و قدمت کردستان همپای قدمت ایران است، افزود: غار تاریخی کرفتو یکی افتخارات کردستان است و بعد از ثبت هورامان که توسط مجموعه مدیران کردستان انجام شد، توقع ما از مدیران میراث فرهنگی و دستگاه‌های مربوطه، تلاش برای ثبت جهانی دیگر آثار باستانی استان را دوچندان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، صیانت از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پیشبرد اهداف حوزه اجتماعی را مهم بیان کرد و اظهار کرد: انتظارداریم این غار باستانی ثبت جهانی شود و مسئولان استان در این زمینه پای کار هستند و همچنین نقش تاثیرگذار اصحاب رسانه دراین مسیر به خوبی نمایان است.

ورمقانی تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش مخابراتی، ایمنی جاده و نصب تابلوهای متعدد جهت راهنمای گردشگران در مسیر این غار را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: حداقل‌های ثبت جهانی این اثر باستانی را بایستی فراهم کنیم.

وی به مطالبه استاندار کردستان مبنی بر اینکه در هر شهرستان یک پروژه گردشگری و فرهنگی تعریف شود، اشاره کرد و یادآور شد: ثبت جهانی این غار و چه بسا دیگر آثار باستانی مطالبه مردم استان و حتی ایران است، فلذا با تمام قوا در حداقل زمان ممکن فرایند این امر شروع شود و ما هم مکلفیم شرایط را فراهم کنیم.

کد مطلب 2795699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha