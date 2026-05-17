بهگزارش کردپرس، سرهنگ کامیار رحمتی اظهار کرد: به دنبال اخبار واصله از دوستداران میراثفرهنگی مبنی بر حفاری غیر مجاز، خرید و فروش اشیای تاریخی و حمل و نگهداری دستگاه فلزیاب توسط یک نفر در شهرستان گیلانغرب تحقیقات و بررسیهای لازم برای شناسایی مضمون و صحت و سقم موضوع انجام گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: پس از اخذ دستور قضایی این یگان با همراهی پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان گیلانغرب به محل مراجعه و از منزل فرد مضمون بازدید شد.
او گفت: در بازدید و بازرسی از منزل این شخص تعدادی تجهیزات حفاری، سه قبضه اسلحه، ۱۰ مورد مواد منفجره خطرناک با چاشنی مربوطه برای انفجار شدید و تعداد ۵۳۰ عدد فشنگ از منزل نامبرده کشف و ضبط شد.
سرهنگ رحمتی با بیان اینکه با هرگونه تعرض به عرصه و حریم آثار تاریخی و حفاری غیر مجاز برخورد قانونی انجام خواهد شد، در خاتمه تصریح کرد: مردم بهترین حافظان میراثفرهنگی هستند و بخش مهمی از کشفیات این یگان و برخورد با حفاران غیر مجاز به حمایتهای مردمی و گزارشات به موقع آنها باز میگردد، ما همه توان خود را به کار میگیریم که در کنار مردم این امانت را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
