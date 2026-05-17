دادگستری آذربایجان غربی از توقیف اموال ١٢٩ نفر در استان خبر داد

به گزارش کردپرس، ناصرعتباتی در جلسه بررسی مصادره اموال اشرار و سران گروهک های تروریستی در آذربایجان غربی افزود: توقیف اموال خائنین، وطن فروشان، سلبریتی های خائن، رسانه های معاند توسط قوه قضائیه با قدرت ادامه دارد و در این خصوص برخوردهای قاطع و بازدارنده انجام می شود.

وی با گرامیداشت یادو خاطره امام خامنه ای شهید و شهدای جنگ رمضان اضافه کرد: امام شهید امت یک رهبر با ابعاد شخصیتی مختلف و گسترده بود.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با قدردانی از تمامی مجموعه ها در تامین امنیت مردم و حفاظت و صیانت از مرز و بوم ایران اسلامی ادامه داد: اقدامات دستگاه قضایی در امتداد اقدامات نیروهای مسلح برای برقراری امنیت در کشور است.

عتباتی تاکید کرد: هزینه بزهکاری برای عناصر دشمن و وطن فروشان تشدید خواهد شد.