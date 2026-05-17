راه اندازی 32 هنرستان جوار صنعت در کرمانشاه تا پایان برنامه هفتم

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با قدردانی از تلاشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۹۴ درصدی همراه شده است که جای تقدیر دارد، اما در عین حال مسئولیت ما را سنگینتر میکند و نیازمند تلاش مضاعف همه مدیران است.
استاندار کرمانشاه نخستین اولویت در تخصیص اعتبارات عمرانی را تکمیل پروژههای نیمهتمام عنوان کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران به عنوان رؤسای کمیتههای برنامهریزی شهرستانها باید این موضوع را به صورت ویژه دنبال کنند و سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز بر این روند نظارت دقیق داشته باشد.
حبیبی با تأکید بر عدالت در توزیع منابع افزود: توزیع اعتبارات شهرستانی باید مبتنی بر شاخصهای مشخص، کمی و قابل دفاع باشد و همه مناطق استان اعم از شرق، غرب، شمال، جنوب، مرکز، شهر و روستا برای ما اهمیت یکسان داد و هر منطقهای که نیاز بیشتری دارد باید متناسب با شاخصها از منابع بیشتری برخوردار شود.
استاندار کرمانشاه حوزه آب بهویژه آب شرب، بهداشت و درمان و بهسازی روستاها را از اولویتهای مهم اعتبارات عمرانی سال برشمرد و بیان کرد: این بخشها باید متناسب با ضرورت و اهمیتشان سهم بیشتری از اعتبارات داشته باشند، هرچند همه حوزهها مهم هستند.
وی با اشاره به برخی طرحهای دارای کارکرد استانی که در شهرستانها بلاتکلیف میمانند، خاطرنشان کرد: مسئولیت پیگیری و تأمین اعتبار این پروژهها بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند تا سالها معطل نمانند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حوزه فرهنگ گفت: نباید تنها به پیوست فرهنگی بسنده کنیم، بلکه باید فرهنگ را مکمل حوزههای اقتصادی و عمرانی بدانیم و در تخصیص اعتبارات به این حوزه توجه جدی داشته باشیم.
حبیبی با اشاره به اعتبارات هزینهای استان گفت: نظارت، مراقبت و دقت بیشتری در این بخش لازم است، چرا که بخش مهمی از رضایتمندی کارکنان به همین حوزه بازمیگردد.
حبیبی با اشاره به ارائه گزارش درباره سند توسعه مهارت استان، این سند را راهبردی و اثرگذار دانست و گفت: باید ابعاد این سند در استان ساری و جاری شود و منطبق بر آن عمل کنیم تا در حوزه تربیت نیروی فنی و ایجاد اشتغال به نتایج ملموس برسیم.
وی توسعه هنرستانهای جوار صنعت را اقدامی ارزشمند خواند و افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، استان باید تا پایان این برنامه حداقل ۳۲ هنرستان جوار صنعت راهاندازی کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به توافق انجامشده با مجموعه اقتصادی کمیته امداد برای راهاندازی سه هنرستان جدید در برخی شهرستانها، گفت: این هنرستانها نقش مهمی در تربیت نیروی ماهر و تأمین نیاز صنایع خواهند داشت.
حبیبی افزود: در آینده با ناترازی نیروی انسانی ماهر مواجه خواهیم شد، چرا که گرایش دانشآموزان بیشتر به رشتههای نظری است و باید هدایت تحصیلی به سمت آموزشهای فنی و حرفهای تقویت شود.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از بانک قرضالحسنه مهر ایران بابت اختصاص ۱۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی برای احداث مدرسه، خواستار ایفای نقش فعالتر سایر بانکها و شرکتهای بزرگ شد.
وی افزود: پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاهها و سایر صنایع بزرگ باید به مسئولیتهای اجتماعی خود در حوزههای آموزش، بهداشت و سایر بخشها عمل کنند و دستگاههای متولی این موضوع را بهطور جدی پیگیری کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ۲۴۱ طرح و پروژه سرمایهگذاری استان، خواستار بارگذاری سریع این طرحها در سامانه مربوطه و آمادهسازی آنها برای طرح در شورای برنامهریزی شد تا روند بررسی و تصویب آنها تسریع شود.
نظر شما