مشاهده گونە دوپای ویلیامز در اشنویه

به گزارش کردپرس، کریم خضری گفت: قبلا هم این گونە توسط یگان حفاظت شهرستان اشنویە ثبت رکورد شدە بود و مشاهدە شبانە این گونە گزارش شدە بود.



خضری در خصوص این گونە اظهار کرد: این گونە بە نام تحت عنوان دو پای ویلیامز شناختە شدە است. دوپای ویلیامز از خانوادە دوپاها و راستە جوندگان بە شمار می آید. دوپای ویلیامز قبلا از شهرستان اشنویە گزارش نشدە بود چند سالی است کە مشاهدات آن و دوپای فیروز ثبت شدە است.



او افزود: این گونە ها عموما شبگرد هستند. از عادتهای دوپاها طی کردن مسافتهای طولانی در طی شب است. دوپای ویلیامز از گیاهان سبز، دانەها و بخشهای زیرزمینی گیاە و حشرات تغذیە می کند.



رییس حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: با توجە بە اینکە اطلاعات بسیار اندکی در مورد وضعیت راستە دوپاها در دست است از عموم مردم تقاضا می شود کە تحت هیچ شرایطی بە این گونەها آسیب وارد نکنند. این گونەها بە دلیل اینکە در چرخە اکولوژیکی بە عنوان طعمە گوشتخواران عمل میکنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

