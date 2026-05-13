کشیم گردن سرخ برای اولین بار در تالاب چالدران مشاهده شد

به گزارش کردپرس، حجت آذریار افزود: کشیم گردن سرخ با نام لاتین Red-necked Grebe و نام علمی podiceps gisegena از راسته کشیم سانان که جزو گونه های بسیار کم یاب و نادر در سطح کشور است.



او ادامه داد: کشیم گردن سرخ 45 سانتی متر طول داشته که منقارش سیاه با قاعده ی زرد روشن بوده و زمستانها به رنگ خاکستری روشن دیده می شود. روتنه اش نیز قهوه ای مخلوط با خاکستری است که سفیدی کمتری دارد، زیستگاه این پرنده زمستان ها، عمدتا در نزدیکی سواحل است و در نیزارها و آبگیرهای پر گیاه تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان دیده می شود اما به تعداد اندک تولید مثل می کند.



آذریار با بیان اینکه در ۵ سال گذشته، انجام مطالعات و اقدامات احیای تالاب های چالدران در کنار افزایش ضریب حفاظتی آن، تاثیر زیادی بر مساعد شدن شرایط زیستی گونه‌های گیاهی و جانوری داشته است عنوان کرد: تالاب های این شهرستان جزو زیستگاه های امن و مطلوب با پوشش گیاهی مناسب آب و امنیت زیستی برای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر تبدیل شده است.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران اظهار کرد: از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت درخواست داریم تا در هنگام حضور در زیستگاه‌های طبیعی با رعایت اصول و ملاحظات محیط‌زیستی و پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیات‌وحش، در حفظ و صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی مشارکت و همراهی داشته باشند.

