شناسایی ٨٧ دستگاه ماینرغیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، طاهر کیامهر در این باره افزود: از مجموع مراکز کشفشده، ۲ مرکز در بخش صنعتی و ۴ مرکز در بخش خانگی فعالیت داشتند.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته خاطرنشان کرد: پارسال ۱۲۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان شناسایی و یکهزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز از آنها جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ادامه داد: هماکنون ۱۹ مرکز مجاز استخراج رمز ارز با توان مصرفی ۲ هزار و ۸۸۴ کیلوواتساعت در استان فعالیت دارند که فعالیت این مراکز در دوره اوج مصرف تابستان تحت مدیریت و کنترل قرار میگیرد.
کیامهر با بیان اینکه فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز فشار زیادی بر شبکه توزیع برق وارد میکند، گفت: این مراکز میتوانند موجب افزایش مصرف، بروز نوسان و حتی خاموشی در برخی مناطق شوند.
او تاکید کرد: در شرایط اوج بار تابستان، مدیریت مصرف و صرفهجویی در استفاده از برق برای حفظ پایداری شبکه ضروری است و همکاری شهروندان در گزارش مراکز غیرمجاز و رعایت الگوی صحیح مصرف، نقش مهمی در تامین برق پایدار برای بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی دارد.
